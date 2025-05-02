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أبوظبي ترصد المشوهات من دون تدخل بشري

مركبات التفتيش الذكية (من المصدر)
3 مايو 2025 01:04

هالة الخياط (أبوظبي)

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تعتمد دائرة البلديات والنقل خلال المرحلة الحالية على تقنيات الذكاء الاصطناعي في التفتيش من دون تدخل بشري لضمان نظافة وسلامة واستدامة الأماكن العامة، من خلال عدد من المركبات الذكية الموزعة في مختلف مناطق الإمارة. 
وتتيح المركبات عمليات التفتيش من دون تدخل بشري، حيث تقوم بعمليات الرصد والتحليل الذكي والاستشعار المتقدم لمشوهات المظهر العام، لضمان توفير معلومات دقيقة وفورية، وبما يعزّز إمكانات اتخاذ القرار والاستجابة بفعالية.
وأفادت دائرة البلديات والنقل بأن هذه المركبات تعتمد على كاميرات عالية الدقة للكشف الفوري، إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحديد المواقع عبر ال GPS للتبليغ الفوري.
وتتوزع المركبات على مستوى الإمارة بمعدل 15 في مدينة أبوظبي، و13 في منطقة العين، و12 في منطقة الظفرة، حيث تجمع هذه المركبات بين التكنولوجيا المتقدمة والأتمتة لتحسين فعالية ودقة عمليات الرصد والاستجابة الطارئة، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف وتحسين كفاءة العمليات.
وبيّنت الدائرة أن توفير مركبات التفتيش الذكية ساهمت في رصد المشوهات للأصول الواقعة في الأماكن العامة، حيث يمكن لهذه المركبات استخدام أنظمة الرصد المتقدمة، مثل الكاميرات عالية الدقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المشوهات وتحويلها للجهات ذات العلاقة مع تحديد مواقعها، مما يسهل اتخاذ إجراءات سريعة لإزالة المشوهات.
وأفادت بأن أنظمة الذكاء الاصطناعي المزودة بالمركبة تسهم في تسهيل الإجراءات على الطاقم الرقابي المكلّف في المناطق، حيث لا يتطلب من المفتش النزول من المركبة والبدء بالإجراءات في أنظمة التفتيش حسب الإجراءات التقليدية المعمول بها ولا تتطلب أي تدخل يدوي من قبل المفتش، وهذا ما أسهم في تقليل الوقت المستهلك وعزّز فعالية عمليات التفتيش بشكل عام.
يأتي إطلاق مركبات التفتيش الذكية تأكيداً لالتزام دائرة البلديات والنقل بدعم مسيرة التحول الرقمي وتوظيفها لخدمة المجتمع وتعزيز رفاهيته وجودة حياته، حيث إن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتطوير مبادرات المدن الذكية في مختلف القطاعات المجتمعية والخدمية والاقتصادية، يكرس مكانة مدينة أبوظبي مدينة ذكية ومستدامة، وواحدة من أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل والزيارة.
ويشار إلى أن مدينة أبوظبي على مدى السنوات الخمس الماضية، واصلت تقدمها بثبات في تصنيفات المدن الذكية العالمية، حيث ارتقت من المركز الرابع عشر في عام 2020 إلى المركز الخامس هذا العام. ويُعد هذا إنجازاً بارزاً لأبوظبي، ويعكس المكانة المتقدمة التي تواصل الإمارة ترسيخها كإحدى الوجهات المفضلة عالمياً للعيش والعمل والزيارة.

أبوظبي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
دائرة البلديات والنقل
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