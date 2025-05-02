«شرطة أبوظبي» تشارك في ملتقى «قادرون» لأصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت «شرطة أبوظبي» في ملتقى «قادرون لأصحاب الهمم الموسم الثالث»، والذي عقدته مدرسة الحويتين في ليوا بمنطقة الظفرة ضمن الاهتمام بتوفير الرعاية والخدمات، وتعزيز الوعي العام والإسهام بدمج الأشخاص أصحاب الهمم في المجتمع، والتأكيد على مشاركتهم في التنمية الاجتماعية.

وأكد العقيد سيف محمد نعيف العامري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بتعزيز الشراكة مع المؤسسات المجتمعية والإنسانية بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه أصحاب الهمم، من خلال توفير سبل الدعم والرعاية لهم، لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بإعطاء الأولوية في تقديم الخدمات لأصحاب الهمم وكبار المواطنين في مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين وإنجاز معاملاتهم دون تأخير، وفي وقت مناسب.

وقال العقيد عبيد سعيد الزعابي، نائب مدير إدارة الدوريات الأمنية في منطقة الظفرة: «إن المشاركة تأتي ضمن الحرص على تمكين أصحاب الهمم بإيجاد بيئة إيجابية تدعم احتياجاتهم التعليمية والتوعوية وتحقيق اندماجهم الاجتماعي، وترسيخ حضورهم ومشاركاتهم الإيجابية في مختلف الفعاليات، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم، وبمن حولهم، لافتاً إلى التعاون المستمر مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومركز أبوظبي للتوحد، ودعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دمج أصحاب الهمم بمؤسسات المجتمع وتوعيتهم وإسعادهم».

واستعرض قسم الشرطة المجتمعية في منطقة الظفرة مزايا الانضمام لعضوية «كلنا شرطة»، موضحاً المهام المتعلقة بالبرنامج والخدمات التي يقدمها للمشتركين فيه ودوره في خدمة المجتمع، وقدم فرع التوعية والتثقيف المروري بمنطقة الظفرة تعريفاً بجهوده في تعزيز التوعية والتثقيف المروري في المدارس، إلى جانب توزيع الهدايا على أصحاب الهمم.

وتضمنت الفعاليات تقديم فقرات تراثية وموسيقية وغنائية أبرزت مواهب وإبداعات طلبة مدرسة الحويتين، ضمن جهود المدرسة وتعاون مختلف المؤسسات وتضامنها في دمج أصحاب الهمم في المجتمع وتوعيتهم وإسعادهم.