%80 نسبة إنجاز خطة تحسين الحركة المرورية بمنطقة المدارس في فلج المعلا بالعين

إيهاب الرفاعي (العين)

انتهت بلدية العين من تنفيذ %80 من مشروع تحسين الحركة المرورية في منطقة المدارس الخاصة في فلج المعلا بهدف تسهيل حركة السير ورفع مستوى الخدمة المرورية، وتعزيز مستخدمي الطرق بشكل آمن وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية لجعل هذه الأنفاق مستدامة وذات مستوى عالٍ من الأمان والسلامة لمستخدميها.

يهدف المشروع إلى زيادة انسيابية الحركة المرورية في المنطقة وتقليل زمن الرحلة على مستخدمي الطريق وزيادة عدد مواقف المركبات وفق جهود البلدية لتنفيذ العديد من المشاريع التي تساهم في تعزيز السلامة المرورية ومن شأنها رفع كفاءة الطرق لتقليل الخسائر الناجمة عن الحوادث.

ويتضمن المشروع تنفيذ 4 مداخل ومخارج إضافية لمنطقة المواقف، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 834 موقفاً إضافياً لعدد 12 مدرسة حيث تحرص البلدية على إنجاز بنية تحتية آمنة وطرق بمواصفات عالمية وفق أفضل معايير السلامة المرورية، بهدف تحسين مستوى السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطرق والسكان.

وتساهم مشاريع بلدية العين في رفع كفاءة السلامة المرورية، وتقليل زمن الرحلة والحد من الاختناقات المرورية، وذلك وفق استراتيجية دائرة البلديات والنقل في توفير وتطوير شبكة طرق متكاملة وآمنة ومستدامة تواكب النمو السكاني والتطور العمراني لتساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المدينة وتحقق أهداف بلدية العين في إرساء شبكة طرق متكاملة ومستدامة ترتقي بجودة البنية التحتية وترفع من جودة الطرق.

وتنفذ «بلدية العين» حالياً مجموعة من المشاريع الرئيسة لتطوير البنية التحتية والطرق، ومنها مشروع لتطوير دوار حديقة الحيوانات بالعين، يتضمن تنفيذ تقاطع إشارة ضوئية ومسارات للدراجات الهوائية والمشاة، ضمن مشروع رفع كفاءة طبقات الرصف على مسار الشاحنات الجديد وطريق الشويب وطريق طحنون بن محمد، بالإضافة إلى طريق هزاع بن سلطان، والمتوقع إنجاز جميع أعماله خلال الربع الأخير من العام الجاري، ويأتي تطوير دوار حديقة الحيوانات بالعين، ضمن توجهات دائرة البلديات والنقل لتقديم الخدمات الموجهة نحو العملاء بكفاءة، والمساهمة في تطوير المظهر العام للمدينة.

كما تنفذ البلدية أيضاً مشروع تطوير ميدان الساعة، وذلك من خلال تطوير التقاطع والساعة القديمة، لكونه أحد أهم المعالم في مدينة العين، وذلك في إطار جهود البلدية لتطوير البنية التحتية والمرافق الرئيسية في المدينة.

ويتضمن المشروع تطوير تقاطع الساعة عن طريق إزالة الساعة القديمة، وإنشاء هيكل أيقوني جديد، يتكون من الأقواس المائلة المضيئة بطول 80 متراً، والتي تمتّد عبر التقاطع الحالي، بحيث يحمل الهيكل ساعة معلقة بأربعة جوانب من قمته، متمركزة في وسط التقاطع.

كما يشمل المشروع أعمال تعديل للطرق القائمة ضمن تقاطع الساعة، وذلك لاستيعاب الأقواس الهيكلية الجديدة المقترحة، بالإضافة إلى ذلك سيتم تعديل وتطوير أرصفة المشاة الحالية وإنشاء ممرات لمستخدمي الدراجات.