عبد الرحمن العور: نعتز بالكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص

دبي (وام)

أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الاعتزاز بالكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص وبما تقدمه من مساهمات فاعلة في ريادة وتنافسية الدولة انطلاقاً من مواقعهم الوظيفية المختلفة في هذا القطاع، الذي يعتبر شريكاً للحكومة في تعزيز تنافسية المواطنين وتمكينهم في سوق العمل.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه يرافقه عدد من قيادات الوزارة إلى أكاديمية جيمس دبي الأميركية حيث التقى أكثر من 80 مواطناً من بين أكثر من 790 مواطناً يعملون لدى 44 منشأة تابعة لمجموعة جيمس للتعليم وذلك بحضور دينو فاركي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وجاي فاركي، نائب الرئيس التنفيذي وفاطمة الشامسي، رئيسة التوطين في المجموعة.

جاءت زيارة معاليه في إطار البرنامج الحافل والمتنوع الذي أطلقته الوزارة للاحتفاء بالقوى العاملة بمناسبة «يوم العمال العالمي».

وأكد الحرص على التواصل الدائم مع المواطنين العاملين في القطاع الخاص والاستماع لملاحظاتهم ووجهات نظرهم والاطلاع على تجاربهم الوظيفية وتذليل الصعوبات التي تواجههم، بما يسهم في تعزيز استقرارهم وتطورهم الوظيفي، وذلك بالتوازي مع تعزيز الشراكة مع الشركات الخاصة الملتزمة والمتفاعلة مع مستهدفات التوطين لا سيما عبر زيارة مقارها والإضاءة على دورها المسؤول في دعم المبادرات الحكومية وتحقيق رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها الطموحة ومسيرتها للمستقبل.

وأشاد معاليه بالتزام مجموعة جيمس للتعليم بتحقيق مستهدفات التوطين وحرصها على توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع والتميز.

وأكد صني فاركي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة جيمس للتعليم، التزام المجموعة بدعم استراتيجية التوطين في القطاع الخاص من خلال مواصلة تطبيق سياسات ومستهدفات التوطين بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مشيراً إلى المساهمات الإيجابية للمواطنين في المجموعة وقطاع التعليم في الدولة بشكل عام.