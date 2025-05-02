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علوم الدار

ورشة تعريفية عن منصة «عامل» في رأس الخيمة

ورشة تعريفية عن منصة «عامل» في رأس الخيمة
3 مايو 2025 01:02

رأس الخيمة (وام)

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نظّمت دائرة بلدية رأس الخيمة ورشة تعريفية عن منصة «عامل»، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين شركات المقاولات في إمارة رأس الخيمة، عبر تبادل العمالة المؤهلة بشكل قانوني ومرن بين ممثلي شركات مقاولات البناء المحلية.
جاءت المبادرة حلاً مبتكراً لمواجهة التحديات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية في قطاع المقاولات، لاسيما خلال الفترات التي تشهد تفاوتاً في حجم العمل بين المشاريع.
وتتيح المبادرة للشركات نقل العمالة من مواقع تشهد انخفاضاً في الإنتاجية إلى أخرى تحتاج إلى تعزيز طاقتها العاملة، مع ضمان حقوق العمال وبيئة عمل آمنة. 
واستعرضت الورشة آليات تنفيذ المبادرة التي ستدار عبر منصة رقمية تتيح للشركات تسجيل احتياجاتها من العمالة أو الفائض لديها، مع ضمان توافق العمليات مع القوانين المحلية والدولية، بما فيها شروط السلامة وحقوق العمال وناقشت سُبُل تعزيز الثقة بين الشركات المشاركة.
تمثل مبادرة «عامل» خطوة عملية لتعزيز التكامل بين الشركات، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، بما يدعم جهود الاستدامة والكفاءة، وهي ليست مجرد حل تقني، بل نموذج للتعاون الذكي الذي يلامس احتياجات السوق، ويحقق منفعة متبادلة للشركات والعمال على حد سواء، مع الحفاظ على أعلى معايير العدالة والشفافية.

رأس الخيمة
الإمارات
بلدية رأس الخيمة
العمال
شركات المقاولات
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