السبت 3 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

معرض لمشاريع تخرج كلية الاتصال بجامعة الشارقة

خلال الاطلاع على مشاريع التخرج (وام)
3 مايو 2025 01:02

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط
ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال مايو

نظمت كلية الاتصال بجامعة الشارقة النسخة 17 من معرض مشاريع التخرج السنوي «Spark17»، تحت شعار «الشراكة المجتمعية»، بمشاركة 88 طالباً وطالبة قدموا 48 مشروعاً مبتكراً في مختلف تخصصات الاتصال والإعلام، وبحضور عدد من الشخصيات الأكاديمية والمهنية، يتقدمهم الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، وسارة موني، قنصل عام المملكة المتحدة في دبي والإمارات الشمالية.
ويأتي تنظيم المعرض في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى تعزيز التكامل بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، ودعم الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، حيث عُرضت مشاريع ركزت على قضايا معاصرة مثل الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، وريادة المرأة، والعمل التطوعي، باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والبث الرقمي والتصميم الإعلامي.
وشهد المعرض مشاركة سفارة المملكة المتحدة كضيف شرف، وقدّمت من خلاله معرضاً للصور عن الثقافة البريطانية، إضافة إلى عروض أفلام نظّمها المركز الثقافي البريطاني في سينما سيتي بـ «06 مول».
وأكد الأستاذ الدكتور هايرو لوجو أوكاندو، عميد كلية الاتصال، أن المعرض يشكل منصة لعرض إبداعات الطلبة وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، مشيراً إلى أهمية التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي.   

الإمارات
كلية الاتصال
الشارقة
كلية الاتصال بجامعة الشارقة
آخر الأخبار
فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: الحصار يقود غزة إلى «أسوأ سيناريو»
3 مايو 2025
تصاعد النيران من مبنى في زابوريزجيا جراء قصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تستبعد التوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا قريباً
3 مايو 2025
عبدالمنعم سليمان متحدثاً خلال الجلسة بحضور نيكولاي ميلادينوف (تصوير: علي عبيدو)
الأخبار العالمية
جلسة بـ«أنور قرقاش الدبلوماسية»: تحالف القوات المسلحة و«الإخوان» سبب رئيسي لمشكلات السودان
3 مايو 2025
القصر الرئاسي في دمشق
الأخبار العالمية
سوريا: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي «تصعيد خطير»
3 مايو 2025
مدرسة تؤوي نازحين تعرضت لقصف إسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
40 قتيلاً بينهم أطفال بقصف إسرائيلي على غزة
3 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©