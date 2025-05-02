معرض لمشاريع تخرج كلية الاتصال بجامعة الشارقة

الشارقة (وام)

نظمت كلية الاتصال بجامعة الشارقة النسخة 17 من معرض مشاريع التخرج السنوي «Spark17»، تحت شعار «الشراكة المجتمعية»، بمشاركة 88 طالباً وطالبة قدموا 48 مشروعاً مبتكراً في مختلف تخصصات الاتصال والإعلام، وبحضور عدد من الشخصيات الأكاديمية والمهنية، يتقدمهم الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، وسارة موني، قنصل عام المملكة المتحدة في دبي والإمارات الشمالية.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى تعزيز التكامل بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، ودعم الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، حيث عُرضت مشاريع ركزت على قضايا معاصرة مثل الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، وريادة المرأة، والعمل التطوعي، باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والبث الرقمي والتصميم الإعلامي.

وشهد المعرض مشاركة سفارة المملكة المتحدة كضيف شرف، وقدّمت من خلاله معرضاً للصور عن الثقافة البريطانية، إضافة إلى عروض أفلام نظّمها المركز الثقافي البريطاني في سينما سيتي بـ «06 مول».

وأكد الأستاذ الدكتور هايرو لوجو أوكاندو، عميد كلية الاتصال، أن المعرض يشكل منصة لعرض إبداعات الطلبة وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، مشيراً إلى أهمية التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي.