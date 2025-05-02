زخم وظيفي في ختام «طموح الظفرة»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

اختتمت مساء أمس الأول، فعاليات معرض «طموح الظفرة للتوظيف» وسط حضور كبير من الباحثين عن العمل في مختلف مدن منطقة الظفرة، ومشاركة لافتة من المؤسسات الوطنية والشركات الرائدة التي عرضت مجموعة متنوعة من الوظائف وبرامج التدريب، ما أتاح للزوار فرصاً مباشرة للتقديم والتواصل مع مسؤولي التوظيف، بما يعكس نجاح المعرض في تحقيق هدفه الاستراتيجي بربط الكفاءات الوطنية باحتياجات سوق العمل.

وتضمن المعرض في يومه الختامي جلسات تعريفية، وورش عمل مهنية، ومقابلات فورية للوظائف، في أجواء تفاعلية تجمع بين الطموح الفردي والدعم المؤسسي، لترسيخ المعرض كحدث سنوي مرتقب في منطقة الظفرة.

شهد المعرض في نسخته الأولى إقبالاً كبيراً من الباحثين عن العمل، بالإضافة إلى عدد كبير من أبناء المنطقة للاطلاع على ما تقدمه الشركات الخاصة، وكذلك الجهات والمؤسسات الحكومية من وظائف متاحة لأبناء منطقة الظفرة، كما ساهم حسن التنظيم والجهود المبذولة من اللجنة المنظمة للمعرض في نجاح الفعاليات التي أقيمت على مدى يومين متتاليين.

كما شهد المعرض استعراض أعداد كبيرة من الشواغر الوظيفية التي قدمتها الشركات العاملة في منطقة الظفرة أمام أبناء المنطقة في مختلف التخصصات، والتي تناسب أعداد كبيرة من الكوادر المواطنة في الظفرة.

وأعلنت الجهة المنظمة للمعرض أن المعرض سيتم تنظيمه سنوياً مع دراسة كافة المقترحات والآراء التي تساهم في تقديم أفضل الخدمات للباحثين عن العمل من أبناء منطقة الظفرة ويساهم في ربط المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل مع التخصصات المتوفرة من أهالي منطقة الظفرة.



مواهب

أكد حسن إبراهيم الحمادي، مدير عمليات مواهب في الظفرة، أن مركز مواهب شريك استراتيجي في معرض طموح الظفرة للتوظيف، موضحاً أن مركز مواهب بدعم من دائرة التمكين الحكومي يُعد منصة شاملة ورائدة تهدف إلى تمكين وتطوير الباحثين عن عمل في إمارة أبوظبي من خلال تقديم خدمات مخصصة وبرامج تدريبية مميزة وغيرها من الموارد والأدوات التي تعزز فرص الباحث عن عمل في الحصول على وظائف مناسبة ومستدامة.

مواهب يُعتبر المركز الأول من نوعه في دعم التوظيف على مستوى الإمارة، حيث يواكب المتغيرات في سوق العمل ويستجيب لاحتياجات أصحاب العمل، مع التركيز على إعداد الكوادر الوطنية للمهن الحالية والمستقبلية.

ويقدّم مركز مواهب مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل تقييم المهارات لتحديد نقاط القوة والاهتمامات، وبرامج التدريب المنفردة والتأهيل المهني بالإضافة إلى مسارات تعلم خاصة بقطاعات حيوية، تخدم الخريجين الجدد والراغبين في التطور الوظيفي على حد سواء.

ومن خلال موارد المركز مثل برامج تدريبية للقطاعات الحيوية ومساحات العمل التشاركية، والأدوات الرقمية، يساعد مركز مواهب الباحثين عن عمل في رحلتهم لاستكشاف قدراتهم وإطلاق إمكاناتهم لتحقيق النمو المهني، كما توفر مساحة الواقع الافتراضي عدداً من المسارات المهنية عبر محاكاة تفاعلية وجذابة تشبه بيئات العمل الواقعية.

يسهم مركز مواهب في عملية اختيار المرشحين المناسبين، وذلك عبر شراكة قوية تجمع أصحاب الأعمال مع فريق مواهب الذين يسعون دائماً إلى ربط الباحثين عن العمل بفرص وظيفية مناسبة.

يعد مركز مواهب منصة تتحقق فيها الطموحات وتزدهر فيها الكفاءات ويتشكل فيها مستقبل التمكين لكوادر وطنية استثنائية.



43 شاغراً

أكد مجدي قطيش مدير الموارد البشرية بمجموعة المارينا القابضة، أن «الإقبال الكبير الذي شهده معرض طموح للتوظيف يعكس نجاح المعرض في جذب مختلف أبناء منطقة الظفرة للتعرف على الوظائف المتاحة داخل الشركات العاملة في منطقة الظفرة. مجموعة المارينا القابضة تحرص على استقطاب الكفاءات المواطنة من مختلف التخصصات للعمل ضمن مجموعة العمل لديها»، مؤكداً أن المجموعة استعرضت خلال معرض طموح الظفرة للتوظيف أكثر من 43 شاغراً وظيفياً لدى المجموعة متاحة أمام المواطنين من الجنسين للالتحاق فوراً بتلك الوظائف متى توافرت متطلبات وشروط التعيين لكل وظيفة من تلك الوظائف.

وبين قطيش، أن الشواغر المتاحة في المجموعة تتضمن وظائف متنوعة، منها مدير تطوير ومدير تسويق ومساعد تقنية المعلومات ومساعد إداري وخدمة العملاء ووكيل خدمة الحجوزات وأمين مخزن ومنسق إيجارات ومدير تنسيق الإيجارات ومنسق خدمة الشراب والطعام ومنسق الموارد البشرية وضابط توظيف ومنسق رقمي ومراقب حسابات وضابط جودة وسلامة ومدير مرافق، وغيرها من الوظائف الأخرى العديدة التي نحتاج إليها ضمن منظومة العمل في المجموعة.

وأكد قطيش أن المارينا القابضة تحرص على رفع المهارات الوظيفية لكافة المواطنين الذين يتم اختيارهم ضمن المجموعة من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل التي تؤهلهم للانخراط بكفاءة عالية في منظومة العمل بكل سهولة ويسر.

وأكدت خلود الصوافي، المديرة التنفيذية في إدارة المشاريع الاستراتيجية بشركة الظفرة للخدمات الفنية، أن النسخة الأولى من معرض طموح الظفرة للتوظيف نجحت في استقطاب أعداد كبير من الباحثين عن العمل من أبناء منطقة الظفرة، للاطلاع على أهم الوظائف المتاحة والتي يحتاجها سوق العمل في المنطقة مما سهل على كل من الشركات والمؤسسات التي تبحث عن كوادر مواطنة في الوصول إلى ما تحتاجه من كفاءات متميزة، كما سهل على الشباب الباحثين عن العمل في التعرف أكثر عن متطلبات سوق العمل في المنطقة.

وأضافت الصوافي، أن الشركة أجرت خلال معرض طموح الظفرة للتوظيف مجموعة من المقابلات للمواطنين من الجنسين للعمل ضمن مشاريع الشركة المتعددة، ونجحت في استقطاب عدد من الكفاءات المواطنة للعمل لديها كما ستسعى إلى أن تظل جميع أبواب التوظيف مفتوحة أمام المواطنين من أبناء منطقة الظفرة في جميع الأوقات للانضمام إلى الكوادر المواطنة المتميزة في مختلف تخصصات الشركة.

وأكد عدد من الباحثين عن العمل من أبناء منطقة الظفرة الذين تواجدوا داخل معرض التوظيف للاطلاع على أهم ما تقدمه الشركات العارضة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص من وظائف شاغرة متاحة أمام المواطنين أن المعرض تميز في نسخته الأولى بكونه دون أوراق، حيث يتقدم الباحث عن العمل مباشرة لإجراء المقابلات الفورية دون حمل أوراقه ومستنداته ومؤهلاته معه.

ويؤكد أحمد صالح باحث عن عمل أنه تقدم لإجراء عدة مقابلات ولم يحمل معه أي مستندات، حيث إنه قام بتحميل تلك المستندات مباشرة على الموقع الخاصة بالمعرض قبل الحضور، وبمجرد الدخول على الشركة التي أرغب في إجراء المقابلة معها تكون كافة المستندات معروضة أمام الشركة دون استخدام أوراق لتلك المستندات، وهو ما سهل على الباحث عن عمل حمل عدة نسخ من مؤهلاته وخبراته لتقديمها لكل مقابلة يقوم بإجرائها.

ويشير عبدالله إبراهيم أن معرض التوظيف كان ناجحاً بشكل كبير، حيث تم تحديد الفئات المستهدفة من المعرض سواء كانوا باحثين عن العمل من أبناء المنطقة أو شركات تعمل في المنطقة، وهو ما سهل على الجميع التواصل المباشر مع الشركات والباحثين عن عمل على عكس المعارض الأخرى، التي كان الجميع يتقدم إليها مما يستنزف وقتاً وجهداً إضافياً وأغلبه دون فائدة.

ويشير مسلم محمد المزروعي إلى أن ما لمسه من حسن تنظيم وترتيب خلال إجراء المقابلات في معرض الظفرة للتوظيف كان متميزاً ويعكس نجاح المعرض في نسخته الأولى، خاصة أن جميع الوظائف المعروضة كانت لأبناء منطقة الظفرة.