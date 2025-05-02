بدور القاسمي تحضر حفل تكريم «أميركية الشارقة» لطلبتها

الشارقة (الاتحاد)

احتفت الجامعة الأميركية في الشارقة بإنجازات طلبتها المتميز، خلال حفل الجوائز السنوي التكريمي الذي نظمته بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة.

وتم خلال الحفل تكريم 49 فائزاً وفائزة، تقديراً لتفوقهم في مجالات القيادة والرياضة والعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية إلى جانب 650 طالباً، تقديراً لدورهم الفاعل في إثراء الأنشطة اللاصفية بالجامعة على مدار العام.

تعد المشاركة النشطة في البرامج اللاصفية جزءاً محورياً من التجربة الجامعية في الجامعة الأميركية في الشارقة التي توفر لطلبتها أكثر من 124 نادياً طلابياً، وما يزيد على 30 فريقاً رياضياً، فضلاً عن العديد من المبادرات والفرص التطوعية التي تعزز مهاراتهم وتنمي شخصياتهم.

شهد الحفل عرض فيلم قصير، سلط الضوء على أبرز المبادرات والأنشطة التي نظمها مكتب التجربة الطلابية، خلال العام الأكاديمي.

وألقى كل من الدكتور تود آلان لورسن مدير الجامعة وخريج الجامعة محمود غيث كلمات بهذه المناسبة، أعقب ذلك عرض خاص تناول فعاليات يوم الجامعة العالمي 2025.

وأكدت شيماء بنت طليعة، نائب مدير الجامعة لشؤون التجربة الطلابية أهمية هذه الإنجازات، مشيراً إلى أن الجامعة الأميركية في الشارقة تؤمن بأن التفوق لا يقتصر على الإنجازات الفردية فحسب، بل يشمل أيضاً القدرة على إلهام المجتمع، وتعزيزه.

وقالت: «يجسد الطلبة الذين نكرمهم اليوم قيم القيادة والإبداع والعطاء والالتزام المجتمعي، مشيرة إلى أن إنجازاتهم مصدر فخر للجامعة، وما يمكن تحقيقه عندما تتلاقى الطموحات مع الأهداف النبيلة».