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علوم الدار

«هيئة المعرفة»: 2.35% مؤشر تكلفة التعليم للعام الدراسي المقبل

«هيئة المعرفة»: 2.35% مؤشر تكلفة التعليم للعام الدراسي المقبل
3 مايو 2025 01:04

دبي (الاتحاد)

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اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي مؤشر تكلفة التعليم للعام الدراسي المقبل (2025- 2026 )، بواقع 2.35 %، وذلك بناءً على المراجعة السنوية للبيانات المالية المدقَّقة للمدارس الخاصة الربحية في دبي، وبالتعاون مع هيئة دبي الرقمية.  
وخاطبت الهيئة جميع المدارس الخاصة الربحية في الإمارة، في حال رغبتها في تعديل رسومها للعام الدراسي القادم 2025 - 2026 بتقديم طلباتها للدراسة والاعتماد وبما لا يتجاوز قيمة مؤشر تكلفة التعليم كحد أقصى.
ويتولى الفريق المختص مراجعة طلبات المدارس بحسب إجراءات الهيئة بهذا الخصوص، والتي لا تتيح للمدارس الخاصة، التي لم يمض على بدء تشغليها في دبي ثلاث سنوات، التقدم بطلب تعديل رسومها الدراسية للعام الدراسي القادم.
ويعد مؤشر تكلفة التعليم للعام الدراسي القادم 2025- 2026 مقياساً لفهم النفقات والتكاليف المتعلقة بتقديم الخدمات التعليمية في المدارس الخاصة المُؤهَّلة.
وقالت شمة المنصوري، مدير إدارة التراخيص والخدمات التعليمية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «يستند مؤشر تكلفة التعليم إلى منهجية علمية تهدف إلى مساعدة المدارس الخاصة في دبي على تحقيق الإدارة المثلى لمواردها، وضمان استدامة جودة التعليم في منظومة التعليم المدرسي بدبي بما يلبي احتياجات أولياء الأمور».

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