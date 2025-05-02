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إطلاق تحدّي الابتكار العالمي «درون في صندوق»

إطلاق تحدّي الابتكار العالمي «درون في صندوق»
3 مايو 2025 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن شراكة استراتيجية مع شركة «وازوكو»، المتخصصة في تسريع الابتكار.
وتتمثّل أولى نتائج هذا التعاون في إطلاق تحدّي ابتكار عالمي مفتوح عبر منصة «حشد وازوكو Wazoku Crowd»، بهدف استكشاف الجيل التالي لحلول «درون في صندوق»Drone in a Box.
ويفتح التحدي أبوابه أمام المبتكرين والشركات الناشئة والجامعات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم، للبحث عن أنظمة متكاملة تجمع بين الطائرة المسيّرة من دون طيار، ومحطة الإرساء والشحن، ومنصة التحكم الأرضية، وبرمجيات التشغيل، في وحدة واحدة قابلة للتطوير.
وتُقدم مجموعة «إيدج» جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 20 ألف دولار، حيث يحصل المشروع الفائز بالمركز الأول على 15 ألف دولار أميركي، فيما ينال صاحب المركز الثاني 5 آلاف دولار أميركي.
كما ستتاح للمرشحين النهائيين فرصة الحصول على دعوة لزيارة مرافق مجموعة «إيدج» لعرض حلولهم المبتكرة.
ويأتي هذا التحدّي استجابة للطلب المتزايد عالمياً على أنظمة الطائرات المسيرة المستقلّة، التي تتميّز بالكفاءة من حيث التكلفة، والقدرة على الاستخدام السريع، والجاهزية للعمل في البيئات القاسية.
وتركز «إيدج» بشكل خاص على الحلول التي تتطلّب تدخلاً بشرياً محدوداً، وتتميز بالاستقلالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقدرات الصيانة التنبؤية، والملاحة المتقدمة، بالإضافة إلى سهولة الاستخدام المتنقل أو البعيد.
وقال أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في مجموعة إيدج: «يُمثّل هذا التحدّي فرصة مهمة للمساعدة في تشكيل مستقبل تكنولوجيا الدفاع، حيث سنعمل من خلال شراكتنا مع«وازوكو»، على إشراك مجتمع عالمي من المتخصصين في حل المشكلات من أجل تحديد المرحلة التالية من تطور الأنظمة غير المأهولة، والتوصل إلى حلول يمكن أن تغير في أنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع« ISR »، والخدمات اللوجستية، وأمن المحيط، وغيرها».
ويتولّى فريق الابتكار في إيدج قيادة هذه المبادرة وتنسيقها، الأمر الذي يعكس التزام المجموعة، بالتعاون المفتوح وبالتطوير السريع للقدرات. 
وقال سايمون هيل، الرئيس التنفيذي لشركة «وازوكو»: «تعد إيدج من أكثر مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة استشرافاً للمستقبل. يحدونا الفخر بعقد هذه الشراكة معها في هذا التحدي وفي التحديات المستقبلية».
ويغلق باب التقديم للتحدي في 7 يوليو المقبل، ويجب أن تتضمن طلبات المشاركة عرضاً تقنياً مفصلاً مع عرض توضيحي بالفيديو.
وسيحتفظ المتأهلون إلى النهائيات بحقوق الملكية الفكرية لحلولهم، كما يُمكنهم الدخول في مفاوضات مع مجموعة إيدج بغرض مواصلة العمل على تطوير حلولهم أو شرائها.

الابتكار
الإمارات
إيدج
مجموعة إيدج
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