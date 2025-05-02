60 عملية قلب دقيقة للأطفال المصابين بأمراض قلبية خطيرة في المغرب

الشارقة (الاتحاد)

أنهت جمعية الشارقة الخيرية حملة «القلوب الصغيرة» في المملكة المغربية، والتي أُجريت خلالها 60 عملية قلب دقيقة للأطفال المصابين بأمراض قلبية خطيرة، تنوعت ما بين 40 عملية قسطرة و20 عملية قلب مفتوح، وذلك في المركز الاستشفائي الجامعي «محمد السادس» بمدينة مراكش، بمشاركة طبية إماراتية متخصصة، وبمتابعة ميدانية من وفد الجمعية برئاسة علي محمد الراشدي، رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات.

وتكفل بتنفيذ العمليات فريق طبي إماراتي متطوع يتألف من 16 طبيباً وممرضاً وفنياً، ترأسه الدكتور أحمد الكمالي، استشاري قلب الأطفال والنساء بمستشفى القاسمي في الشارقة.

وأوضح الدكتور الكمالي أن الحالات التي تم التعامل معها تنوعت ما بين تشوهات خلقية معقدة وانسدادات شريانية وأمراض صمامية خطيرة، مؤكداً أن العمليات تمّت بنجاح وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، مع تقديم الرعاية اللاحقة للمرضى، وتوفير الأدوية اللازمة لهم خلال فترة التعافي.

من جانبه، عبّر علي محمد الراشدي عن اعتزازه العميق بالنجاحات المتوالية التي تحققها الجمعية من خلال حملة «القلوب الصغيرة»، والذي سبق أن نفذته في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.