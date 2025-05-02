السبت 3 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشارقة وغينيا تبحثان التعاون في مجالات التعليم العالي

فاهم القاسمي لدى لقائه سيكو شريفكي كامارا (وام)
3 مايو 2025 01:02

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط
ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال مايو

بحثت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة خلال لقائها أمس الأول وفداً رسمياً من جمهورية غينيا برئاسة سيكو شريفكي كامارا سفير غينيا لدى الدولة تعزيز العلاقات الثنائية بين الشارقة وغينيا في عدد من القطاعات الحيوية وعلى رأسها التعليم العالي والطيران المدني والتبادل الثقافي.
وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، أهمية تعزيز الحوار والتعاون مع الدول الأفريقية الصديقة واستكشاف مجالات تنموية مشتركة تدعم الاستقرار وتحقق المصالح المتبادلة.
واستعرض السفير رغبة بلاده في تشجيع الطلاب الغينيين على الالتحاق بجامعات الشارقة إلى جانب ترتيب منح دراسية لعدد من الطلبة، مشيراً إلى أهمية زيارة المؤسسات الأكاديمية في الإمارة للتعرف عن قرب على بيئاتها التعليمية حيث ستتولى الدائرة تنسيق هذه الزيارات في وقت لاحق.
وقال الشيخ فاهم القاسمي: «تسعى إمارة الشارقة إلى ترسيخ علاقاتها مع الدول الصديقة في القارة الأفريقية ضمن رؤية تنموية تؤمن بأن الاستثمار في التعليم والثقافة هو حجر الأساس لبناء مجتمعات مزدهرة وتعزيز جسور التواصل الحضاري بين الشعوب وذلك في إطار التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

الإمارات
التعليم العالي
الشارقة
غينيا
دائرة العلاقات الحكومية
فاهم القاسمي
آخر الأخبار
فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: الحصار يقود غزة إلى «أسوأ سيناريو»
3 مايو 2025
تصاعد النيران من مبنى في زابوريزجيا جراء قصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تستبعد التوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا قريباً
3 مايو 2025
عبدالمنعم سليمان متحدثاً خلال الجلسة بحضور نيكولاي ميلادينوف (تصوير: علي عبيدو)
الأخبار العالمية
جلسة بـ«أنور قرقاش الدبلوماسية»: تحالف القوات المسلحة و«الإخوان» سبب رئيسي لمشكلات السودان
3 مايو 2025
القصر الرئاسي في دمشق
الأخبار العالمية
سوريا: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي «تصعيد خطير»
3 مايو 2025
مدرسة تؤوي نازحين تعرضت لقصف إسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
40 قتيلاً بينهم أطفال بقصف إسرائيلي على غزة
3 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©