الشارقة وغينيا تبحثان التعاون في مجالات التعليم العالي

الشارقة (وام)

بحثت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة خلال لقائها أمس الأول وفداً رسمياً من جمهورية غينيا برئاسة سيكو شريفكي كامارا سفير غينيا لدى الدولة تعزيز العلاقات الثنائية بين الشارقة وغينيا في عدد من القطاعات الحيوية وعلى رأسها التعليم العالي والطيران المدني والتبادل الثقافي.

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، أهمية تعزيز الحوار والتعاون مع الدول الأفريقية الصديقة واستكشاف مجالات تنموية مشتركة تدعم الاستقرار وتحقق المصالح المتبادلة.

واستعرض السفير رغبة بلاده في تشجيع الطلاب الغينيين على الالتحاق بجامعات الشارقة إلى جانب ترتيب منح دراسية لعدد من الطلبة، مشيراً إلى أهمية زيارة المؤسسات الأكاديمية في الإمارة للتعرف عن قرب على بيئاتها التعليمية حيث ستتولى الدائرة تنسيق هذه الزيارات في وقت لاحق.

وقال الشيخ فاهم القاسمي: «تسعى إمارة الشارقة إلى ترسيخ علاقاتها مع الدول الصديقة في القارة الأفريقية ضمن رؤية تنموية تؤمن بأن الاستثمار في التعليم والثقافة هو حجر الأساس لبناء مجتمعات مزدهرة وتعزيز جسور التواصل الحضاري بين الشعوب وذلك في إطار التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».