«الوطني» يناقش سياسة الحكومة لإدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة

أبوظبي (وام)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، الأربعاء 7 مايو الجاري بقاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، ويناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة، وتعزيز دورها المجتمعي، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وحسب جدول أعمال الجلسة، يوجِّه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وسؤالاً إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

ويطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة حول توصيات المجلس الوطني لموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وعلى رسالتين واردتين من معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعي سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، للإحالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وموضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، للإحالة إلى لجنة المالية والاقتصادية والصناعية.

كما يطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، للإحالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ويطلع على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، المتضمن توصيات موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى، وترسيخ الهوية الوطنية، الذي ناقشه المجلس في جلسته التاسعة من دور انعقاده الحالي.