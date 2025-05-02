ولي عهد رأس الخيمة يشهد تخريج وتوظيف 100 مواطن

رأس الخيمة (وام)

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، أمس، في منتجع موڤنبيك جزيرة المرجان، احتفال شركة «مرجان»، المطور الرئيس لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، وشركة «أليك للهندسة والمقاولات» بنجاح برنامج «ارتقاء»، الذي أُطلق في يونيو 2024، وأسفر عن تدريب وتوظيف 100 مواطن في رأس الخيمة، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في الإمارة، وبدعم من البرنامج الحكومي الاتحادي «نافس».

يعكس برنامج «ارتقاء» التزام «مرجان» بالهدف الوطني للتوطين، من خلال توفير فرص وظيفية متخصصة للمواطنين الإماراتيين للعمل في جزيرة المرجان، وفي مختلف أنحاء الإمارة.

شمل البرنامج دورة تدريبية مدتها 10 أشهر لضمان جاهزية المشاركين للقيام بالمهام المطلوبة بكفاءة عالية، ويوفر فرص عمل متنوعة للمواطنين ذوي المؤهلات الأكاديمية المختلفة، مع التركيز على التخصصات الهندسية، بما في ذلك الأدوار الإشرافية، والتخصصية، والميدانية.

وقال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، إن برنامج «ارتقاء» خطوة عملية في إطار دعم جهود حكومة دولة الإمارات لتمكين المواهب الوطنية، وتعزيز دورها في نمو الاقتصاد الوطني، تماشياً مع توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة وتم تصميم الدورة التدريبية لتزويد الشباب الإماراتي بالمهارات المستقبلية اللازمة لدفع عجلة الازدهار الاقتصادي في إمارتنا، وحصل المشاركون في البرنامج على شهادات دولية معتمدة تثري خبراتهم.

وأضاف: «نجتمع اليوم للاحتفال بهذا الإنجاز النوعي، وتكريم أصحاب الأداء المتميز، والتأكيد على التزام (مرجان) المستمر بدعم الشباب، وخلق فرص العمل لهم».

من جانبه، قال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة «أليك للهندسة والمقاولات»، إن النجاح الكبير الذي حققته «أليك» خلال أكثر من عقدين، يعود بشكل كبير إلى كوادرنا ونهجنا المبتكر، وبصفتنا شركة إماراتية، فإن ثقافة هذه الدولة وطموحها جزء من نسيجنا المؤسسي، ونفخر بمواكبة رؤيتها ومبادراتها الطموحة.. نحن فخورون بتمكين الكوادر الإماراتية لتكون في طليعة مستقبل قطاع الإنشاءات في المنطقة، ويعد برنامج «ارتقاء» نقطة انطلاق مثالية لمساهمتهم الفاعلة في هذا القطاع المزدهر.



دعم من «نافس»

يحظى برنامج «ارتقاء» بدعم من البرنامج الحكومي الاتحادي «نافس»، الذي يشرف عليه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ويهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الوطنية الإماراتية، وتمكينها من العمل في القطاع الخاص. وتمكّنت «مرجان» و«أليك» من توظيف وتدريب 100 إماراتي بنجاح، اعتماداً على مهاراتهم وخبراتهم ومؤهلاتهم الأكاديمية.

وبصفتها المطور الرئيس لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، تلعب «مرجان» دوراً محورياً في دعم الرؤية الاقتصادية للحكومة من خلال جذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.

ويجسّد مشروع «جزيرة المرجان»، الذي صُمم بانسجام مع الطبيعة الخلابة، التزام الشركة برفاه المجتمع، وخلق بيئة استثمارية استثنائية.

ومن خلال تقديم خدمات تطوير عالية الجودة، وفرص استثمار عقاري متنوعة، أسهمت «مرجان» في توفير بيئة جاذبة للمستثمرين في الإمارة. وبفضل بنيتها التحتية المتقدمة وسهولة الوصول إليها، تبرز رأس الخيمة اليوم وجهة ثقافية واقتصادية مزدهرة، تتميّز بأسلوب حياة فريد على الواجهة البحرية.