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«الشعبة البرلمانية» تترأس اجتماعاً لممثلي المجالس التشريعية الخليجية

وفد الشعبة البرلمانية باجتماع الاتحاد البرلماني العربي (من المصدر)
3 مايو 2025 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك سلطان بن يعقوب الزعابي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني العربي، في اجتماع الدورة الـ 38 للجنة التنفيذية للاتحاد، التي عقدت ضمن أعمال المؤتمر الـ 38 للاتحاد الذي انطلق أمس، ويستضيفه المجلس الشعبي الوطني في الجزائر.
جرى خلال الاجتماع الذي حضرته عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي، الاطلاع على تقرير الأمين العام للاتحاد حول أنشطة الأمانة منذ الدورة 37 الاستثنائية للجنة التنفيذية، واستعراض التقرير والنظام المالي للاتحاد، والاطلاع على مذكرة بشأن التعديلات المقترحة على اللائحة التنظيمية لجائزة التميز البرلماني العربي.
كما ترأس الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس وفد مجموعة الشعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني العربي، الاجتماع التنسيقي لممثلي مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون المشاركين في المؤتمر الـ 38 للاتحاد في الجزائر.
وجرى خلال الاجتماع التشاور حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، والتأكيد على أهميتها في تعزيز العمل العربي المشترك.

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