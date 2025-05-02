حمدان بن زايد يواصل جولته التفقدية في جزيرة دلما ويدشن عبّارتين جديدتين

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، جزيرة دلما، حيث تفقّد عدداً من المشاريع التنموية والمرافق الخدمية الحيوية الجاري تنفيذها، والتي تهدف إلى تطوير مختلف القطاعات وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة لسكان الجزيرة، بما يتماشى مع مسيرة التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، الرامية إلى تنمية وتطوير منطقة الظفرة، وتوفير حياة كريمة ومستقرة للمواطنين.

ودشَّن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال جولته، العبّارتين الجديدتين «دلما» و«الظنة»، لتعزيز حركة النقل البحري من وإلى جزيرة دلما، بالتعاون بين «مركز النقل المتكامل» و«أبوظبي البحرية».

العبّارتان، اللتان تستوعب كلاً منهما 193 راكباً و25 مركبة، مزودتان بمصعدين داخليين لتسهيل تنقل أصحاب الهمم ومقاعد مريحة ومرافق حديثة للسلامة، وتتميزان بقدرة تشغيلية عالية، حيث تبلغ المدة الزمنية القصوى التي تستغرقها رحلتهما من جبل الظنة إلى جزيرة دلما نحو 40 دقيقة، ما يسهم في تقليل زمن التنقل وتعزيز كفاءة الربط البحري بالجزيرة. وتعمل العبّارتان حالياً بمعدل رحلتين يومياً ذهاباً وإياباً.

وقام سموه بجولة تفقدية لعدد من مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة والترفيهية في جزيرة دلما، والتي تهدف إلى تقديم خدمات عالية الجودة لأهالي المنطقة، ومنها مشروع تأهيل البنية التحتية للأراضي السكنية، والمنطقة الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى مشروع الحماية الصخرية للخط الساحلي الشرقي بالقرب من مدرج المطار، ومشروع مسار الدراجات الجبلية الهادف إلى دعم الأنشطة الرياضية والسياحية.

واطّلع سموه على مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز في هذه المشاريع، ووجَّه بضرورة توفير جميع المقومات والاحتياجات التشغيلية اللازمة لضمان إنجازها بكفاءة، وبما ينسجم مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية لأهالي منطقة الظفرة من المواطنين والزوار ويعزز رفاهية المجتمع المحلي.

وزار سموه مشروع منتجع دلما السياحي، أول منتجع في الجزيرة، الذي يجمع بين الأصالة والحداثة، ويضم 20 شاليهاً بتصاميم مميزة، ومواقع تخييم تراثية، إلى جانب مرافق ترفيهية ومطاعم وأنشطة بحرية متنوعة.

وفي إطار دعمه للتراث، تفقّد سموه متحف دلما بعد ترميم «بيت محمد بن جاسم المريخي»، واطّلع على مقتنياته من أدوات الغوص واللؤلؤ والأواني الفخارية وعظام الحوت التي عُثر عليها في تسعينيات القرن الماضي.

في ختام جولته، أشاد سموه بالجهود المبذولة للحفاظ على التراث الثقافي للجزيرة، مؤكداً أهمية متحف دلما في تعزيز الوعي التاريخي والهوية الثقافية، ودوره في دعم السياحة الثقافية وجذب الزوار إلى المنطقة.

رافق سموه، خلال الزيارة، ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.