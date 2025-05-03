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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء أستراليا بمناسبة فوز حزب العمال بولاية ثانية في الانتخابات الحكومية الأسترالية

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء أستراليا بمناسبة فوز حزب العمال بولاية ثانية في الانتخابات الحكومية الأسترالية
3 مايو 2025 18:40

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى معالي أنتوني البانيز، رئيس الوزراء في الكومنولث أستراليا، بمناسبة فوز حزب العمال بولاية ثانية في الانتخابات الحكومية الأسترالية.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي أنتوني البانيز، رئيس الوزراء في الكومنولث أستراليا.

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