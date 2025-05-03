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مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي وكيلة الأمين العام للمنظمة لبحث الوضع الكارثي في السودان

مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام
3 مايو 2025 19:15

التقى السفير محمد أبوشهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك مع روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، لبحث الوضع الكارثي في السودان حيث أكدت الإمارات ضرورة وقف إطلاق النار فوراً. 
وشددت على حياد المنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات دون عوائق سياسية أو عسكرية تُعيق إغاثة الشعب السوداني. 
وأشارت دولة الإمارات إلى ضرورة الانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة في السودان بعيداً عن السيطرة العسكرية لاستعادة الاستقرار. 
وشددت على حياد المنظمات الدولية في دعم هذا التحول، داعيةً إلى تجنب أي تحيز قد يُعيق بناء السلام ويُطيل أمد الصراع. 
وأكدت دولة الإمارات أن استخدام ذريعة السيادة لمنع وصول المساعدات الإنسانية أمر غير مقبول، مشددة على حق الشعب السوداني في الدعم.
وأبرزت أن حياد المنظمات الدولية ضروري لتوزيع المساعدات بلا تمييز بعيداً عن التدخلات السياسية التي تُفاقم معاناة السكان. 
وانتقدت دولة الإمارات التسريبات الانتقائية والتحريف المتعمد لعمل خبراء الأمم المتحدة، مؤكدةً أن نزاهة آليات المنظمة ركيزة أساسية. 
وشددت على أن حياد المنظمات الدولية ضروري للحفاظ على مصداقيتها، داعيةً إلى حماية العمل الأممي من التسييس.

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المصدر: وام
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السودان
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مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام
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مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي وكيلة الأمين العام للمنظمة لبحث الوضع الكارثي في السودان
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