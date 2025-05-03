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علوم الدار

تعاون بين «الأعلى للأمومة والطفولة» و«صقّاري الإمارات»

الريم الفلاسي وماجد المنصوري خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
4 مايو 2025 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ونادي صقاري الإمارات، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم والعادات التراثية الإماراتية لدى الأطفال واليافعين، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة تعليمية وتثقيفية تعرّفهم بتراث الصقارة وتاريخها.
وتأتي المذكرة في إطار الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي، الذي أُطلق في 15 مارس الماضي وتتواصل فعالياته على مدار العام، تحت شعار «الحق في الهوية والثقافة الوطنية»، بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وقّعت الاتفاقية كل من الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس، ومعالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات،
وتنص على تنفيذ سلسلة من الجلسات التعليمية وورش العمل التفاعلية للأطفال، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للتعرف عن قرب على تقاليد الصقارة، إلى جانب إنتاج مواد تعليمية وقصص موجهة للأطفال تروي تاريخ هذه الرياضة التراثية وأهميتها في بناء الهوية الوطنية. كما تهدف المذكرة إلى تعريف الأطفال بأسس الصيد المستدام وأخلاقيات الصقارة، باعتبارها جانباً أصيلاً من التراث الإماراتي يسهم في تنمية شعور الطفل بالانتماء وتفاعله مع موروث وطنه الثقافي.
وأعرب معالي ماجد المنصوري عن اعتزازه بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مثمناً الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لصون تراث الصقارة، ومؤكداً أهمية إشراك الأطفال والنساء في مشاريع حفظ التراث وتعزيز قيم الانتماء لدى النشء.
خطوة مهمة
توجهت الريم الفلاسي بالشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدعمها الدائم لبرامج حماية التراث وتمكين الأسرة، مشيدة بالشراكة مع نادي صقاري الإمارات التي تُمثل خطوة مهمة نحو غرس القيم التراثية الأصيلة في نفوس الأطفال، بما يعزز بناء الشخصية الإماراتية المتصلة بجذورها. وأكدت الفلاسي أن المذكرة تدعم جهود المجلس في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة وتفعيل مضامين قانون «وديمة»، ولاسيما في ما يتعلق بحق الطفل في التمتع بهويته وثقافته الوطنية، عبر أنشطة توعوية وتراثية تُمكّنه من التفاعل مع ماضيه والمشاركة في مستقبله.

المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
الإمارات
نادي صقاري الإمارات
الأطفال
الصقارة
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