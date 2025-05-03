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علوم الدار

مسارات للدراجات الهوائية بمناطق في جزيرة أبوظبي

مسارات للدراجات الهوائية بمناطق في جزيرة أبوظبي
4 مايو 2025 01:22

هالة الخياط (أبوظبي)
باشرت دائرة البلديات والنقل، تنفيذ شبكة مسارات الدراجات الهوائية بمراحل جديدة داخل جزيرة أبوظبي، مستهدفة مناطق ممتدة على طول شارع الكرامة، وفي تقاطعات متعددة بين شارعي الفلاح، وشارع الشيخة فاطمة بنت مبارك. ويهدف المشروع إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية في المسارات الرياضية، وتعزيز معايير جودة الحياة.  وأوضحت دائرة البلديات والنقل خلال أبريل الماضي أن طول مسارات الدرّاجات الهوائية الجديدة المكتمل إنجازها مؤخراً وصل إلى 247 كم، ليصل إجمالي طولها على مستوى الإمارة إلى ما يربو عن 1.200 كم. 
أكدت الدائرة، أن الاستثمار في البنية التحتية، هو استثمار في المستقبل، حيث يشكل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، التي تترجم رؤية القيادة الرشيدة، وتلبي تطلعات المجتمع نحو مدن ذكية ذات مميزات بيئية ومعيشية وفق أفضل المعايير.
وتهدف الدائرة، من خلال مشروع شبكة مسارات الدراجات الهوائية، إلى تعزيز الترابط العمراني والاستدامة، من خلال توفير شبكة دراجات هوائية أكثر توسعاً في الإمارة، والتي من المتوقع أن تحدث تطوراً في التنقل الحضري والاستدامة، وتعزيز معايير جودة الحياة، وتوفير بيئة أكثر أماناً، مع تعزيز معايير سهولة الوصول، وليصبح ركوب الدراجات وسيلة النقل المفضلة للجميع بمختلف الفئات والأعمار. 

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وتعزز إمارة أبوظبي معايير جودة الحياة الصحية، من خلال توفيرها مسارات آمنة للدراجات الهوائية، وتوسيع خريطة المرافق الرياضية والترفيهية بمواصفات عالمية تحقق الرضا التام لدى المجتمع، وتسهم في التشجيع على ممارسة الرياضات المختلفة. 
وشهد العام الماضي، إطلاق دائرة البلديات والنقل إحدى أبرز استراتيجيات ركوب الدراجات الهوائية في المنطقة، كما طبقت مجموعة من المتطلبات واللوائح على مر الأعوام الماضية لدعم راكبي الدراجات الهوائية، أثناء السفر الآمن على الطرق، ورفع الوعي العام في الوقت نفسه لاعتمادها وسيلة للتنقل وليس فقط للترفيه والنشاط الرياضي. 
وتعمل الدائرة من خلال مركز «أبوظبي للتنقل» بشكل وثيق مع شرطة أبوظبي والشركاء الحكوميين والقطاع الخاص لتطوير مواصفات أكثر تقدماً تحمي السائقين ومستخدمي الطريق، ولاستثمار المزيد في البنية التحتية لركوب الدراجات، بما في ذلك توفير العديد من المسارات الآمنة والمخصصة لركوب الدراجات في إمارة أبوظبي. 
مبادرة «بايك أبوظبي»
أطلقت الدائرة مبادرة «بايك أبوظبي»، وهي منصة تمكينية جديدة مصممة لتعزيز مجتمع راكبي الدراجات النابض بالحياة في جميع أنحاء الإمارة، ومن خلال هذه المبادرة تم تنفيذ تحسينات في البنية التحتية الخاصة بمشاريع الدراجات الهوائية، بما في ذلك توسيع شبكة الدراجات الهوائية في الإمارة، بما يرسخ مكانتها على المستوى العالمي في مجال رياضة ركوب الدراجات الهوائية، باعتبارها النشاط الذي يجمع بين التنقل والصحة والترفيه والرياضة.

الدراجات الهوائية
دائرة البلديات والنقل
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