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علوم الدار

«تريندز» شريك معرفي في قمة حوكمة التقنيات الناشئة بأبوظبي

«تريندز» شريك معرفي في قمة حوكمة التقنيات الناشئة بأبوظبي
4 مايو 2025 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات باعتباره شريكاً معرفياً رسمياً للقمة، في إطار دوره المحوري بدعم البحث العلمي وصياغة رؤى استشرافية لآفاق حوكمة التكنولوجيا، تعزيزاً للتعاون الأكاديمي والمعرفي على المستوى العالمي.
وتجمع القمة أكثر من 500 مشارك من صناع السياسات، وقادة التكنولوجيا، والخبراء القانونيين، لمناقشة تحديات وفرص التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمّية، و«الويب 3».
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: «نفخر في تريندز بأن نكون شريكاً معرفياً لقمة حوكمة التقنيات الناشئة.. إن دورنا يتمثل في دعم التوجه العالمي نحو الابتكار المسؤول، والمساهمة في بناء أطر حوكمة مستدامة تواكب التطورات السريعة للتكنولوجيا. إن حوكمة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة باتت ضرورة ملحة لضمان حماية الحقوق وترسيخ قيم العدالة الرقمية والابتكار الأخلاقي». 
وتركز القمة هذا العام على صياغة أطر فعالة للحوكمة الشاملة للتكنولوجيا، واستكشاف أثر التقنيات الناشئة على القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والصناعات الإبداعية، والعدالة الجنائية الرقمية. كما تهدف الفعالية إلى تعزيز الحوار الدولي حول قضايا الخصوصية والأمن السيبراني والابتكار المسؤول، بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً من نخبة الخبراء الإقليميين والعالميين.
وتعمل قمة «GETS» على ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصياغة مستقبل حوكمة التكنولوجيا، عبر تحفيز الشراكات الاستراتيجية، وتطوير أطر قانونية وتشريعية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
منصور بن زايد
الذكاء الاصطناعي
جزيرة السعديات
قمة حوكمة التقنيات الناشئة
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