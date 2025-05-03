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علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح المزروعي والحميري في سويحان

نهيان بن مبارك خلال حضوره الحفل ( وام)
4 مايو 2025 01:22

أبوظبي (وام) 

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه السيد محمد مكتوم بن هميلة المزروعي، بمناسبة زفاف نجله «راشد» على كريمة السيد/ محمد سهيل راشد بالعرطي الحميري.
وأقيم الحفل في مجلس سويحان، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.
وقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.
من جانبهم، عبر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.
وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواءً من الفرح والأصالة.

نهيان بن مبارك
أفراح المزروعي
سويحان
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