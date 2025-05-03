محمد بن سعود: الإمارات واحة مزهرة للتسامح والتعايش

رأس الخيمة (وام)

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في مجلس ند الحبي بمدينة صقر بن محمد، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات ذات الأهداف المشتركة، وترسيخ قيم التكامل المجتمعي.

حضر توقيع الاتفاقية، الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعيد سهيل المزروعي، مدير إدارة الإغاثة، مدير مكتب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسالم ناصر العامري، مدير إدارة الشؤون القانونية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

كما شهد سموه تكريم الفائزين في الدورة الـ23 من جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، وأكد سموه أن جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم صرح مضيء في خدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته، وتعزيز مبادئه السمحة في المجتمع، بالإضافة إلى أنها منصة رائدة لاحتضان المواهب المتميزة، تعكس الإرث الحضاري العريق لهذه الإمارة في العناية بكتاب الله تعالى والسنة النبوية المطهرة، وتكريس القيم النبيلة.

حضر الحفل، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، وأعضاء المجلس الوطني، ومدراء الدوائر الحكومية.

تشجيع الشباب

وأشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، بمكانة الجائزة التي تشكل معلماً حضارياً بارزاً في خدمة القرآن الكريم، وتساهم في إثراء المجتمع، وتشجيع الشباب على التميز في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، والاهتداء بالسنة النبوية المطهرة، والتحلي بقيمه الناصعة الرفيعة، ليكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة في نفع مجتمعهم وتنمية وطنهم.

وأكد سموه دعمه المتواصل ورعايته المستمرة لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم التي أسسها المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، طيب الله ثراه، لتكون نموذجاً رائداً عالمياً يعزز قيم التميز في مجال حفظ القرآن الكريم، ويستقطب المواهب حول العالم، ويرسخ ما تتميز به دولة الإمارات كواحة مزهرة للتسامح والتعايش.