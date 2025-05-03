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علوم الدار

بتوجيهات ولي عهد الفجيرة.. انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «نشء الفجيرة - رواد التقنية»

بتوجيهات ولي عهد الفجيرة.. انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «نشء الفجيرة - رواد التقنية»
4 مايو 2025 01:22

الفجيرة (وام)

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بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلقت، أمس، المرحلة الثانية من مبادرة «نشء الفجيرة رواد التقنية»، التي تهدف إلى تمكين الأجيال الناشئة من المهارات الرقمية، وتعزيز الابتكار التقني في الإمارة.
وتقام المرحلة الثانية من المبادرة عن بُعد «أونلاين» بالكامل، عبر منصات تعليمية ذكية وتفاعلية، تتيح للمشاركين من مختلف مناطق إمارة الفجيرة فرصة الالتحاق بالبرامج التدريبية من منازلهم، بما يعزز مرونة التعلم، ويوسع نطاق الوصول إلى الفئات المستهدفة.
وكانت المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت 6 أبريل الماضي، بمشاركة ما يزيد على 240 طالباً من مواطني الإمارة، حيث شهدت تفاعلاً واسعاً من الطلبة وأولياء الأمور، لما قدمته من محتوى تعليمي متقدم وتجربة تعلم تفاعلية تواكب تطلعات الجيل الجديد.
وتنظم المبادرة من قبل مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، في إطار حرص حكومة الفجيرة على الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة.
وأكد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين النشء من أدوات المستقبل الرقمي.
إعداد جيل مؤهل
المبادرة تهدف إلى إعداد جيل متمكن تقنياً ومؤهل للتعامل مع متطلبات المستقبل الرقمي، من خلال باقة من الورش التفاعلية، والجلسات المتخصصة، والأنشطة التقييمية المصممة لتعزيز التفكير المبتكر وروح المبادرة لدى المشاركين.

محمد بن حمد الشرقي
الفجيرة
ولي عهد الفجيرة
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