رئيس الدولة يهنئ لورانس وونغ بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات العامة بسنغافورة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، معالي لورانس وونغ بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات العامة الأخيرة بسنغافورة، وتمنى سموه التوفيق والنجاح لمعالي لورانس وونغ في خدمة شعبه وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية لسنغافورة.

وقال سموه عبر منصة إكس:"أهنئ معالي لورانس وونغ بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات العامة الأخيرة وأتمنى له التوفيق والنجاح في خدمة شعبه وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية لسنغافورة، متطلعاً إلى مواصلة العمل معه لتعزيز شراكتنا الشاملة من أجل التنمية المشتركة لبلدينا".