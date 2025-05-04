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علوم الدار

محمد بن راشد: اعتماد المنهج النهائي لاستحداث مادة "الذكاء الاصطناعي" في التعليم الحكومي

محمد بن راشد
4 مايو 2025 12:38

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن حكومة الإمارات اعتمدت اليوم المنهج النهائي لاستحداث مادة "الذكاء الاصطناعي" في كافة مراحل التعليم الحكومي في دولة الإمارات، من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر بدءاً من العام الدراسي القادم.

وقال سموه عبر منصة إكس: "ضمن خطط دولة الإمارات طويلة المدى في إعداد الأجيال القادمة لمستقبل مختلف.. وعالم جديد.. ومهارات متقدمة.. اعتمدت حكومة الإمارات اليوم المنهج النهائي لاستحداث مادة "الذكاء الاصطناعي" في كافة مراحل التعليم الحكومي في دولة الإمارات من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر بدءاً من العام الدراسي القادم بإذن الله. 

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وأضاف سمو:"نقدر جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير المنهاج الشامل، ونؤكد بأن الذكاء الاصطناعي سيغير طبيعة الحياة التي يعيشها العالم".
وأكد سموه:"هدفنا تعليم أطفالنا وأجيالنا الفهم العميق للذكاء الاصطناعي من الناحية الفنية.. وترسيخ وعيهم أيضاً بأخلاقيات هذه التكنولوجيا الجديدة.. وتعزيز فهمهم لبياناته.. وخوارزمياته.. وتطبيقاته.. ومخاطره.. وكيفية ارتباطه بالمجتمع والحياة..مسؤوليتنا هي تجهيز أطفالنا لزمن غير زماننا.. وظروف غير ظروفنا.. ومهارات وقدرات جديدة تضمن استمرار زخم التنمية والنهضة في بلادنا لعقود طويلة قادمة بإذن الله".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الذكاء الاصطناعي
الإمارات
التربية والتعليم
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