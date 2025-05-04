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علوم الدار

نيابة عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يشارك في مراسم تنصيب رئيس الغابون

شخبوط بن نهيان
4 مايو 2025 12:58

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في مراسم تنصيب فخامة بريس أولغي أنغيما، رئيس جمهورية الغابون، التي جرت في العاصمة ليبرفيل، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتهنئتهم له بهذه المناسبة وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، أن العلاقات بين دولة الإمارات، وجمهورية الغابون، في تقدم مستمر، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.من جانبه، حمل فخامة بريس أولغي أنغيما، رئيس جمهورية الغابون، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.وأعرب فخامته عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

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