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علوم الدار

عبدالله بن زايد: إدراج مادة الذكاء الاصطناعي بالمناهج يعكس رؤية الدولة لمستقبل التعليم

عبدالله بن زايد
4 مايو 2025 13:49

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن إدراج مادة الذكاء الاصطناعي في مناهج التعليم العام، خطوة استراتيجية تعكس رؤية دولة الإمارات لمستقبل التعليم، واستعدادها المتواصل لصناعة أجيال تمتلك أدوات الغد منذ اليوم، فالعالم من حولنا يتغير بسرعة غير مسبوقة، والتكنولوجيا أصبحت لغة العصر ومحرك التنمية.

 

وأضاف سموه: "من هذا المنطلق، تحرص دولة الإمارات على تمكين الطلبة من امتلاك فهم عميق لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط من الناحية التقنية، بل أيضًا من حيث الوعي الأخلاقي والثقافي، والتعامل المسؤول مع هذه التقنية".

 

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وأكد سموه أن مسؤوليتنا الجماعية الآن هي أن نمنح أبناءنا وبناتنا المهارات التي تؤهلهم للريادة في عالم المستقبل.

 

المصدر: وام
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
عبدالله بن زايد
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