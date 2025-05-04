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علوم الدار

"الخارجية" تسمح بسفر المواطنين إلى الجمهورية اللبنانية

"الخارجية" تسمح بسفر المواطنين إلى الجمهورية اللبنانية اعتباراً من 7 مايو الجاري
4 مايو 2025 14:39

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفي إطار تعزيز العلاقات الأخوية أعلنت، وزارة الخارجية عن إلغاء قرار منع سفر المواطنين إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والسماح لهم بالسفر إليها وذلك اعتباراً من 7 مايو 2025.

يأتي ذلك عقب زيارة العمل التي قام بها فخامة جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية إلى دولة الإمارات، ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حيث اتفق الجانبان على السماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين البلدين ووضع الآليات المناسبة التي تكفل ذلك.
الشروط والإجراءات:

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- يجب على مواطني الدولة التسجيل في خدمة "تواجدي" قبل السفر لضمان التواصل الفعّال، سواء كان السفر مباشرة عبر المنافذ الجوية لدولة الإمارات، أو من أي دولة أخرى في العالم. وتود الوزارة التنويه بأن التسجيل في خدمة "تواجدي" إجباري، ويتعين على الأفراد إبلاغ الجهات المختصة عند عودتهم من خلال خدمة تواجدي.
- يُحظر على مواطني الدولة راغبي السفر مغادرة منافذ الدولة قبل إتمام التسجيل حتى لا يكونوا عُرضةً لتعليق إجراءات السفر والمساءلة القانونية.
- تُهيب الوزارة بالمواطنين تعبئة جميع البيانات المطلوبة، وتحديد مقر الإقامة في لبنان، وتحديث البيانات عند تغييرها، وتحديد أرقام التواصل للطوارئ وأسباب الزيارة، وتؤكد على أن عدم التسجيل أو تحديث مقر الإقامة يعرّض المواطن للمساءلة القانونية.
- تشدد وزارة الخارجية على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات لضمان سلامة المواطنين وأمنهم.

المصدر: وام
لبنان
وزارة الخارجية
الإمارات
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