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علوم الدار

سيف بن زايد: شاركت في ندوة دولية حول دور الأسرة في تمكين المجتمع

سيف بن زايد: شاركت في ندوة دولية حول دور الأسرة في تمكين المجتمع
4 مايو 2025 17:39

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية إنه شارك، في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ندوة دولية حول دور الأسرة في تمكين المجتمع في موسكو.
وأكد سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في ترسيخ قيم الأسرة والتسامح، شاركت في ختام الندوة الدولية «دور الأسرة في تمكين المجتمع» التي أقيمت في جامع موسكو الكبير، بتنظيم من تحالف الأديان لأمن المجتمعات وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية».
وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان «كما التقيت سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين، حيث أكدنا على التعاون المشترك في تعزيز التسامح ومواجهة التطرف، وشهدنا توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس المركز الثقافي الإسلامي في موسكو، كمبادرة إماراتية تعكس جهود الدولة الحضارية، وفي مقدمتها «البيت الإبراهيمي». 
وأوضح سموه «اختتمت الزيارة بجولة في معرض «مآذن العاصمتين»، الذي يضم صوراً من جامع الشيخ زايد في أبوظبي ومسجد موسكو الكبير، ويجسد عمق الروابط الثقافية والدينية بين الإمارات وروسيا».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
ندوة دولية
موسكو
الأسرة
دور الأسرة
تمكين المجتمعات
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