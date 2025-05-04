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علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
4 مايو 2025 17:46

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:55 والمد الثاني عند الساعة 07:06، والجزر الأول عند الساعة 13:37 والجزر الثاني عند الساعة 00:50.
بحر عمان خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 17:07 والمد الثاني عند الساعة 05:07، والجزر الأول عند الساعة 09:48 والجزر الثاني عند الساعة 23:24. 
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة العظمى الصغرى العظمى الصغرى
أبوظبي   44 29 50 10
دبـي     43 28 55 10
الشارقة  44 28 55 10
عجمان  41 30 65 15
أم القيوين 42 25 55 15
رأس الخيمة 42 24 55 10
الفجيرة    46 29 80 10
العـين     44 28 30 10
ليوا       45 28 30 10
الرويس  44 27 65 10
السلع     46 27 65 10
دلـمـا     43 30 85 15
طنب الكبرى / الصغرى 38 29 85 30
أبو موسى 38 29 85 30.

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المصدر: وام
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