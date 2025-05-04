طحنون بن زايد يناقش مع تشاك روبينز تعزيز الشراكة وآفاق التعاون

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، تشاك روبينز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سيسكو».

وقال سموه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «ناقشت مع تشاك روبينز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو تعزيز الشراكة القائمة، وآفاق التعاون المستقبلي في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «التكنولوجيا المتقدمة أصبحت مرتكزاً أساسياً لبناء اقتصادات ذكية وآمنة ومرنة، وتسهم في تعزيز الابتكار وتحقيق تحولات نوعية تخدم المجتمعات بما يلبي تطلعات الأجيال القادمة».