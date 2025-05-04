«الوقاية من الجريمة» يناقش الظواهر المجتمعية بإمارة عجمان

عجمان (وام)

ترأس اللواء سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، رئيس مجلس الوقاية من الجريمة، الاجتماع التنسيقي الأول، بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية، والمؤسسات المجتمعية، والتربوية، وعدد من المختصين في مجالات التوعية والوقاية من الجريمة، لبحث أبرز الظواهر المجتمعية في إمارة عجمان، ومناقشة أنجع السبل لمعالجتها والحد منها. وأشاد رئيس «المجلس» بجهود جميع الأطراف لتعزيز التعاون والتنسيق في سبيل الحد من الظواهر المجتمعية التي تؤثر على الأمن والسلم المجتمعي، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمعية، وتكثيف الجهود التوعوية الموجهة لجميع فئات المجتمع.

من جانبها، عرفت المقدم فاطمة عبيد الشامسي، رئيس مجلس الأمناء في مجلس الوقاية من الجريمة، ماهية المجلس واختصاصاته وأهدافه الاستراتيجية.

واستعرض المشاركون في الاجتماع، أبرز الظواهر المجتمعية الدخيلة التي تؤثر على الأمن والسلم الاجتماعي، ومنها التفكك الأسري، والعنف الأسري، والاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، والسلوكيات المنافية للقيم الإماراتية.

التنسيق بين الجهات

أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمعية، وتكثيف الجهود التوعوية الموجهة لجميع فئات المجتمع؛ خاصة فئة الشباب، من خلال المبادرات الهادفة والحملات التوعوية، إضافة إلى استثمار منصات التواصل في نشر الرسائل الإيجابية.