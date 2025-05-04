اجتماع لجنة المنافذ بالشارقة يركز على تحديث البنية التحتية وتسهيل الإجراءات

الشارقة (وام)

ناقشت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الدوري الرابع لعام 2025، الذي عقد في منطقة المدام بالمنطقة الوسطى برئاسة محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة، عدداً من المواضيع المتعلقة بتطوير الأداء العام في كافة المنافذ والنقاط الحدودية بالإمارة. واستعرض الاجتماع الملاحظات والمقترحات الواردة من الشركاء الاستراتيجيين. وأجرت اللجنة جولة ميدانية في نقطة المدام الحدودية، وفي إطار تعزيز التعاون المشترك مع سلطنة عُمان، زار وفد إماراتي منفذ الروضة الحدودي بسلطنة عُمان.

وفي ختام الزيارة، تم تبادل الدروع التذكارية، حيث قدّم محمد إبراهيم الرئيسي هدية تذكارية للعميد العميري، تمثلت في مجموعة موسوعة سلطان التواريخ بأجزائها الأربعة.