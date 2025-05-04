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علوم الدار

شرطة أبوظبي و«الهلال الأحمر» يسعدان المرضى بمستشفى مدينة زايد

فريق التوعية والتثقيف المروري خلال تقديم الهدايا للمرضى (من المصدر)
5 مايو 2025 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت إدارة المرور والدوريات الأمنية- الظفرة بشرطة أبوظبي في مبادرة «إسعاد المرضى» والتي نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مستشفى مدينة زايد بمنطقة الظفرة؛ تجسيداً لاستراتيجية شرطة أبوظبي واهتمامها المستمر بإسعاد المجتمع.
وأكد العقيد سيف محمد نعيف العامري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة، أن المشاركة تأتي ضمن مبادرات شرطة أبوظبي الداعمة لأهداف «عام المجتمع 2025»، لافتاً إلى التعاون المستمر مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والشركاء الاستراتيجيين في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المشتركة، وتوفير بيئة شاملة ومستدامة تحتضن الجميع، وتعزز قيم التنوع والتسامح.
وقدم فريق التوعية والتثقيف المروري في «مرور الظفرة» الهدايا للمرضى، وتمنى لهم الشفاء العاجل، وأعرب المرضى عن سعادتهم بالمبادرات الحضارية التي تنفذها شرطة أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين؛ مما أسهم في التخفيف عنهم وإدخال البهجة والسعادة في نفوسهم.
وثمن المسؤولون في مستشفى مدينة زايد المبادرة الإنسانية لشرطة أبوظبي، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، معربين عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الحضارية، والتي أسهمت في التخفيف عن المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات وإسعادهم.

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الظفرة
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