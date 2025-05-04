شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري لـ «الاتحاد للطيران»

أبوظبي (الاتحاد)

عززت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، الوعي المروري لموظفي وزوار شركة الاتحاد للطيران، ضمن فعالية «الأمن والسلامة»، والتي عقدتها في المبنى الرئيسي بمدينة خليفة في أبوظبي.

وركزت الفعالية على تحفيز السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور والتأكيد على ضرورة الانتباه أثناء قيادة المركبات، وخفض السرعات بالقرب من المدارس، والتعاون مع عناصر دوريات المرور في تعزيز انسيابية الحركة المرورية.

وعرضت المديرية فيديوهات توعوية رقمية على شاشة الموقع الرئيسي لمشاهد حقيقية للحوادث المرورية، من بينها عدم التوقف في وسط الطريق، وأهمية ترك مسافة أمان كافية، وحثت على ضرورة عدم الانشغال بغير الطريق، والتركيز التام أثناء القيادة تعزيزاً للانتباه لأي إشعارات بخصوص الأعطال المفاجئة في المركبة، والتصرف في الوقت المناسب وبصورة آمنة.

الروبوتات المرورية

قدَّمَت المديرية شرحاً عن مشروع الروبوتات المرورية وأهداف (لعبة أمن الطرق) في توفير بيئة تعليمية جيدة في التثقيف المروري، كما استعرضت جهودها في رفع الوعي بأهمية الالتزام بقوانين وأنظمة المرور من خلال توزيع كتيبات التوعية المرورية الرقمية، والرد على استفسارات الجمهور، وتقديم النصائح المرورية.