«مجمع البحوث والتكنولوجيا» يعزز مكانة الشارقة مركزاً للابتكار الصحي

الشارقة (وام)

وقع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة المجمع، ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الشارقة الصحية، ومجموعة «بيئة»، وذلك في إطار جهود إمارة الشارقة لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للابتكار في قطاع الرعاية الصحية المستدامة. ويأتي توقيع هذه المذكرات تأكيداً على التزام الشارقة بتعزيز بيئة البحث والتطوير في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية، من خلال شراكات نوعية تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص، وتدعم إنشاء منظومة صحية متقدمة قائمة على الابتكار والاستدامة.

وقال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إن المذكرات الموقعة تمثل خطوة محورية نحو بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في تطوير تقنيات الرعاية الصحية، وتعزز مكانة الشارقة مركزاً للتميز في البحث والابتكار الصحي.

وتنص مذكرة التفاهم الأولى التي تم توقيعها مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بالدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام للمؤسسة، على تعاون مشترك بهدف تطوير مشاريع ابتكارية تشمل تحويل الأبحاث الطبية إلى تطبيقات عملية، وتصميم نماذج أولية لتقنيات صحية متقدمة.

أما المذكرة الثانية، مع هيئة الشارقة الصحية، ممثلة بالدكتور عبدالعزيز المهيري، رئيس «الهيئة»، فتهدف إلى إنشاء مركز بحث سريري متخصص ومنصة تنظيمية تجريبية لاختبار التقنيات الصحية الحديثة.

وتعزز المذكرة الثالثة، التي تم توقيعها مع مجموعة «بيئة»، ممثلة بخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، التكامل بين الابتكار في الرعاية الصحية والاستدامة.

وأكدت الدكتورة أسماء محمود فكري، مديرة إدارة الشراكات الحكومية والمؤسسية في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن هذه الشراكات تمثل انطلاقة جديدة نحو تعزيز الابتكار الصحي في الشارقة.