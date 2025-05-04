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علوم الدار

«الصحفيين الإماراتية» توقع مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرات إعلامية رقمية

فضيلة المعيني ومحمد سالم آل علي وعبدالله الشحي عقب توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
5 مايو 2025 01:36

دبي (الاتحاد)

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في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير المحتوى الإعلامي وتعزيز دور الإعلام في خدمة الاقتصاد الوطني، وقعت جمعية الصحفيين الإماراتية مذكرة تفاهم مع كل من «سهيل للحلول الذكية» وشركة «كيو 2» للتسويق الرقمي، وذلك في مقر الجمعية بإمارة دبي.
وقع الاتفاقية كل من فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية ومحمد سالم آل علي، المدير العام لشركة «سهيل للحلول الذكية» وعبد الله الشحي، رئيس مجلس إدارة شركة «كيو 2».
وتشمل مذكرة التفاهم إنتاج محتوى رقمي مبتكر يخاطب احتياجات رواد الأعمال، والمستثمرين، والمبتكرين في مختلف القطاعات الحيوية.
أكدت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن هذه الشراكة تمثل انطلاقة جديدة في مسيرة الجمعية نحو الإعلام التفاعلي والمحتوى المتخصص.

الاقتصاد الوطني
المحتوى الإعلامي
جمعية الصحفيين الإماراتية
التسويق الرقمي
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