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علوم الدار

«العدل» تنظم ملتقى تطوير ممارسات التحكيم في الإمارات

مبارك علي النيادي والحضور خلال الملتقى (وام)
5 مايو 2025 01:36

أبوظبي (وام)

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نظمت وزارة العدل ملتقى بعنوان «تطوير ممارسات التحكيم في دولة الإمارات»، بمشاركة مراكز التحكيم التجاري المحلية والدولية في الإمارات، بالإضافة إلى المهتمين والمتخصصين في مجال التحكيم التجاري.
وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، في كلمة ألقاها نيابة عنه مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل الوزارة، في افتتاح الملتقى، أن الدولة اعتنت بالتحكيم بشكل مفصل ودقيق، بعد أن أصبح آلية لفض المنازعات خارج قضاء الدولة، يفرضه واقع التجارة المحلية والدولية، وأن رؤية الإمارات 2031 تهدف إلى مواكبة ذلك، وتعزيز مكانة الدولة في هذا المجال الحيوي.
وشدد معاليه على ضرورة توفير إطار تنظيمي قوي بديل للتقاضي يلبي الاحتياجات الديناميكية لبيئة الأعمال، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الرؤية المستقبلية.
وقال: إن الإمارات تتبنى نهجاً داعماً للآليات البديلة لتسوية المنازعات على المستوى الدولي، مؤكداً حرص وزارة العدل على المشاركة الفاعلة في أنشطة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، مما يدعم طلب ترشح الإمارات لعضوية اللجنة خلال الفترة من 2028 - 2032، ويعزز الثقة في مؤسسات التحكيم الوطنية.

وزارة العدل
الإمارات
التحكيم التجاري
عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي
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