4.4 مليار درهم إيرادات «طرق دبي» عبر القنوات الرقمية

دبي (وام)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، نمو إيراداتها من القنوات الرقمية في عام 2024، بنسبة

16 % مقارنة بعام 2023، مسجلة إيرادات بلغت 4 مليارات و427 مليون درهم.

وكشفت «الهيئة» عن أن إجمالي عدد المعاملات عبر القنوات الرقمية وصل إلى 679 مليوناً و606 آلاف معاملة، منها 13 مليوناً و394 ألف معاملة عبر التطبيقات الذكية للهيئة، في حين سجّل تحميل التطبيقات الذكية نمواً بنسبة 18% مقارنة بعام 2023، بواقع 3 ملايين و742 ألف تحميل، وارتفع عدد المستخدمين المسجلين في تطبيقات «الهيئة» إلى مليون و940 ألف مستخدم، مسجلاً نمواً بنسبة 27.5%، فيما بلغ عدد تذاكر حجوزات المواقف من خلال التطبيقات الذكية 29 مليوناً و973 ألف تذكرة بنسبة نمو 24%.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين، إن هذا النمو الكبير والمستمر في الخدمات الرقمية، يؤكد حرص «الهيئة» الدائم على تطوير الخدمات التي تقدمها للمتعاملين عبر مختلف القنوات الرقمية، لتوفير خدمات سلسة، ومترابطة واستباقية ترفع من جودة الحياة الرقمية، وتعزز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، مؤكداً حرص «الهيئة» على تحقيق الريادة في هذا المجال، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتطوير حلول ذكية ومبتكرة ترتقي بخدمة المتعاملين، وتحقق السعادة لسكان وزوار إمارة دبي، حيث بلغ مؤشر سعادة المتعاملين على القنوات الرقمية 96%.

وأطلقت الهيئة 15 خدمة على تطبيق (دبي الآن)، ضمن خطة سياسة خدمات 360 للقنوات المشتركة، بنسبة امتثال 100%.

التحول الرقمي

قال معالي الطاير: إن «الهيئة» تنطلق في تنفيذ مشروع التحول الرقمي، من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، في الارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز تنافسيتها العالمية، لتكون دبي المدينة الأذكى عالمياً، مشيراً إلى أن «الهيئة» تمضي بخطى ثابتة نحو التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من التحليل الذكي للبيانات، وإدارة الحركة المرورية، وصولاً إلى التنقل ذاتي القيادة، من خلال منظومة متكاملة تعتمد على التقنيات المستقبلية.