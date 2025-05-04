دبي (الاتحاد)

أعلن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، التابع للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فتح باب التسجيل للدفعة الثامنة من برنامج «محمد بن راشد لإعداد القادة»، الهادف إلى إعداد قيادات إماراتية قادرة على إدارة المشاريع الاستراتيجية والتحولية، ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة في مختلف القطاعات الحيوية.

ويستمر التسجيل في البرنامج حتى 26 مايو 2025 عبر الموقع الإلكتروني للمركز www.mbrcld.ae، وتمتد رحلة البرنامج التدريبية على مدار 9 أشهر، و7 مساقات قيادية متخصصة، و6 مشاريع تحولية، يكتسب خلالها المنتسبون تدريباً عملياً مباشراً بالتعاون مع نخبة من الجامعات والمراكز العالمية الرائدة.

قال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن برنامج «محمد بن راشد لإعداد القادة» يجسد رؤية وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في بناء جيل قيادي طموح ومبدع، مزود بأدوات المستقبل، وقادر على استباق المتغيرات، وتحويل التحديات إلى فرص، دعماً لمساعي دولة الإمارات ودبي في تصدر المؤشرات العالمية في مختلف المجالات الحيوية.

وأكد معالي القرقاوي أن البرنامج في دفعته الثامنة جرى تصميمه وفق رؤية متجددة بالتعاون مع نخبة من الجامعات والمراكز العالمية الرائدة، موضحاً أن المسارات التدريبية الجديدة تجمع بين التعلم النظري والتطبيقي، وتركز على الاتجاهات القيادية المستقبلية، من خلال نهج متكامل لإعداد وتأهيل قيادات وطنية شابة قادرة على مواكبة مسيرة التنمية.

ودعا معاليه الكفاءات الوطنية إلى الاستفادة من الفرص النوعية التي يوفرها برنامج «محمد بن راشد لإعداد القادة»، والانخراط في صناعة مستقبل دولة الإمارات.