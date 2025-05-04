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علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس اللبناني

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس اللبناني
5 مايو 2025 00:45

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، أعرب خلاله عن شكره وتقديره لقرار دولة الإمارات إلغاء منع سفر مواطنيها إلى لبنان، والسماح لهم بالسفر إليه، اعتباراً من 7 مايو 2025.
وثمن الرئيس اللبناني هذه الخطوة التي تعبر عن مواقف دولة الإمارات الأصيلة تجاه الشعب اللبناني، متطلعاً إلى مزيد من التعاون المثمر لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين الإماراتي واللبناني.
كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، العلاقات الأخوية، ومختلف جوانب العمل المشترك، وسبل تنميته لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

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جوزيف عون
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