حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة السياج الحامي لمسيرة الاتحاد

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن قرار توحيد القوات المسلحة الذي صدر في السادس من مايو عام 1976، يُعد قرار فخر واعتزاز بالقوات المسلحة الإماراتية، التي أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة، مما يؤكد رؤية الآباء المؤسسين "طيب الله ثراهم" الذين آمنوا بأهمية بناء جيش قوي قادر على حماية هذا الوطن وصون مقدراته.



وقال سموه، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 49 لتوحيد القوات المسلحة، إن قواتنا المسلحة الإماراتية هي أساس هذا الوطن، وأحد أهم مرتكزات الاتحاد، وإن القرار التاريخي لتوحيدها يشكل اليوم نجمة بازغة في تاريخ دولتنا، وتعبيراً عن عمق الإيمان بتجربة الاتحاد تحت قيادة مركزية وكيان واحد لصون أمن الوطن والحفاظ عليه ، وتعزيزاً لرؤية قادة الوطن في نشر السلام وإغاثة المنكوبين وتقديم العون للمحتاجين، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.وأضاف صاحب السمو حاكم الفجيرة: "نحن اليوم نعاود فخرنا بقواتنا المسلحة التي أثبتت جدراتها بشكل خاص في قطاع الصناعات العسكرية، وباتت تتنافس في مجالات الدفاع واستخدام التقنيات الحديثة، وإعداد الكوادر العسكرية الوطنية المؤهلة بكفاءة عالية، مما يعزز من جاهزية قواتنا ويضمن قدرتها على مواجهة مختلف التحديات، ويجعلها في طليعة المؤسسات العسكرية العالمية". وشدد سموه على أن توحيد القوات المسلحة ماهو إلا تجديد لعهد الولاء والانتماء للوطن والقيادة، كونها محطة مهمة في مسيرة أبناء الوطن لتعكس الإنجازات والتحديات ولتؤكد على أهمية التلاحم والتكاتف المجتمعي لتحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة.وقال : "نحن نستذكر ونترحم اليوم على شهداء الإمارات الأبرار، الذين كانو خير من جسد شعار " نفديك بالأرواح يا وطن"، وسطروا أروع الأمثلة في ساحات الشرف والواجب - رحمهم الله - حباً في هذا الوطن والتضحية من أجله.وأضاف سموه: "نفخر بجميع منتسبي القوات المسلحة، ونوجه لهم تحية تقدير وإجلال لجهودهم المبذولة في الحفاظ على أمن وأمان الوطن، فأنتم السياج الحامي لهذا الاتحاد ومسيرته الشامخة".ورفع صاحب السمو حاكم الفجيرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أفراد وضباط القوات المسلحة، وشعب دولة الإمارات الأبيّ والعزيز.وقال: "كل عام ونحن نحمل الأمانة لنجتهد، وتبقى دولة الإمارات العربية المتحدة شامخة ومتقدمة".









