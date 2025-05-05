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خالد بن محمد بن زايد: قواتنا المسلحة درع الوطن وحصنه المنيع

خالد بن محمد بن زايد
5 مايو 2025 13:21

أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الذكرى الـ49 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، تجسد محطة مفصلية في تاريخ الدولة، وتعبّر عن رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في بناء قوة عسكرية موحدة تحمي الوطن وتعزز وحدته.
وقال سموه في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 49 لتوحيد القوات المسلحة، إن قرار توحيد القوات المسلحة شكّل نقطة تحول استراتيجية في مسيرة الاتحاد، نقلته من التأسيس إلى التمكين، تعبيراً عن التلاحم الوطني والرؤية المشتركة نحو مستقبل قوي ومستقر.وأضاف أن القوات المسلحة أثبتت على مدى خمسة عقود كفاءتها العالية، وكانت دائماً حاضرة في الدفاع عن السيادة والمشاركة في حفظ الأمن الإقليمي والدولي، مما جعلها نموذجاً يحتذى به في الالتزام والاحترافية.وتوجه سموه بالتحية إلى أفراد القوات المسلحة، مشيداً بتفانيهم وتضحياتهم، ومؤكداً أنهم يمثلون مصدر فخر واعتزاز بما يقدمونه من جهود لحماية مكتسبات الدولة ورفع رايتها.وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، تواصل بناء قواتها المسلحة وفق أفضل المعايير كأحد أبرز أعمدة الاستقرار والأمن في المنطقة، وركيزة أساسية في مسيرة الاتحاد ونهضته.

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المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
القوات المسلحة الإماراتية
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