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علوم الدار

منصور بن زايد: قواتنا المسلحة جدار شامخ وسد منيع لحماية الوطن

منصور بن زايد: قواتنا المسلحة جدار شامخ وسد منيع لحماية الوطن
5 مايو 2025 14:33

وجّه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، كلمة بمناسبة الذكرى الـ 49 لتوحيد القوات المسلحة، فيما يلي نصها..

«في ذكرى توحيد قواتنا المسلحة الباسلة، نستحضر مشاهد الحزم والولاء لدرع الوطن وسيادته، ونعبر عن اعتزازنا برجال ونساء قواتنا المسلحة، الذين يؤدون رسالتهم بصدق وإخلاص، ويشكلون جداراً شامخاً وسداً منيعاً لحماية الوطن.على مدى تسعة وأربعين عاماً أظهرتم إيماناً عميقاً بالقيم والمبادئ التي غرسها الآباء المؤسسون. كما برهنتم في مختلف المحطات التاريخية أن اتحادنا مشدود بعضد أبنائه البواسل، الذين أبانوا طوال العقود الماضية عن استعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس حتى يمضي وطننا محلقاً في سماء الشموخ والكرامة.

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سيراً على نهج آبائنا المنعمين، وإخلاصاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، أظهرتم على مر السنين أن عقيدتكم العسكرية أساسها القوة والعزم، والبسالة في الدفاع عن أرض الوطن، وأن روحكم القتالية تشمل أيضاً مد يد العون لصون كرامة الإنسان في ساحات الكوارث والأزمات. فبفضل مشاركة قواتنا المسلحة في مهام إنسانية دولية متعددة، عبر إنشاء المستشفيات الميدانية، وتقديم الدعم للمدنيين المنكوبين، تجسدون الرؤية الحكيمة والنظرة العطوفة، التي رسخها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إيماناً منه بقيم الإنسانية والإخاء والتضامن.في ذكرى توحيد قواتنا المسلحة لا يسعني إلا أن أترحم على أرواح شهدائنا الأبرار. وأن أعبر عن فخري برجال ونساء القوات المسلحة، وأشيد بأداء رسالتهم النبيلة بصدق وأمانة حتى يبقى اسم الإمارات مقروناً، دائماً وأبداً، بالعزة والكرامة».

المصدر: وام
منصور بن زايد
الإمارات
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