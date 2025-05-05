الإثنين 5 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هزاع بن زايد: جنودنا البواسل.. حماة الوطن ورجاله المخلصون

هزاع بن زايد: جنودنا البواسل.. حماة الوطن ورجاله المخلصون
5 مايو 2025 15:27

تقدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الـ 49 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية.

كما توجه سموه بالتهنئة إلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى قيادة ومنتسبي القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود. وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في كلمة بهذه المناسبة، أن هذه الذكرى تمثل يوماً خالداً في وجدان أبناء الوطن لما تُجسده من بطولة وتضحية في سبيل بناء دولة الاتحاد ورفع رايتها عالياً وصون إنجازاتها، ففي السادس من مايو عام 1976، وضع الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وإخوانه حكام الإمارات، رحمهم الله، اللبنة الأولى لوحدة وطنية راسخة، تحوّلت بفضل رؤية القيادة الحكيمة إلى صرح شامخ يقتدى به في مشارق الأرض ومغاربها. وأضاف سموه: «قواتنا المسلحة حصن يحمي مكتسبات الوطن، ودرع يصون مقدرات دولة الاتحاد ويذود عن حدودها، وفي الوقت نفسه، فإن هذه القوات تنشر في العالم رسالة سلام وخير بعطائها الإنساني الذي يتجسد في مشاركاتها الفاعلة دعماً لجهود الإغاثة وحفظ السلام على الساحتين الإقليمية والدولية».  

أخبار ذات صلة
أبوظبي تستضيف حفل جائزة "بريتزكر" للهندسة المعمارية للمرة الأولى في الشرق الأوسط
عمر بن زايد: قواتنا المسلحة نموذج يُحتذى به في الانضباط والكفاءة والتطور

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان: «في هذه الذكرى الوطنية العزيزة على قلوب أبناء وبنات الوطن، نستلهم الدروس والعبر من القرار التاريخي الذي وحّد قواتنا تحت علم واحد وقيادة واحدة، ليكون نبراساً لأجيال الحاضر والمستقبل بأن قواتنا المسلحة قادرة دائماً على مواكبة التحديات وتجاوز الصعاب، حفاظاً على مكتسبات دولة الإمارات ومكانتها واحة للأمن والاستقرار». وبهذه المناسبة، أشاد سموّه بتضحيات جنود الإمارات البواسل وقال: «أنتم حماة الوطن ورجاله المخلصون في إعلاء راية دولة الاتحاد، شامخة خفاقة، في ساحات العزة والكرامة في سبيل مجدها ورفعتها، بما يعكس أبهى صور ومعاني التضحية والوفاء والولاء للوطن وقيادته الحكيمة».

المصدر: وام
القوات المسلحة
هزاع بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
أبوظبي تستضيف حفل جائزة "بريتزكر" للهندسة المعمارية للمرة الأولى في الشرق الأوسط
علوم الدار
أبوظبي تستضيف حفل جائزة "بريتزكر" للهندسة المعمارية للمرة الأولى في الشرق الأوسط
اليوم 16:57
منصور بن زايد يحضر أفراح الفلاحي والمزروعي
علوم الدار
منصور بن زايد يحضر أفراح الفلاحي والمزروعي
اليوم 16:56
«غرف دبي» تكشف عن أجندة منتدى دبي للأعمال- ألمانيا
اقتصاد
«غرف دبي» تكشف عن أجندة منتدى دبي للأعمال- ألمانيا
اليوم 16:52
معرض المطارات 2025 ينطلق في دبي غداً بمشاركة عالمية واسعة
اقتصاد
معرض المطارات 2025 ينطلق في دبي غداً بمشاركة عالمية واسعة
اليوم 16:48
«دبي للسلع المتعددة» يطرح تراخيص جديدة لشركات الأغراض الخاصة و« القابضة»
اقتصاد
«دبي للسلع المتعددة» يطرح تراخيص جديدة لشركات الأغراض الخاصة و« القابضة»
اليوم 16:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©