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علوم الدار

ممثلة الدولة أمام محكمة العدل الدولية: الإمارات ليست طرفاً في النزاع المسلح في السودان

ممثلة الدولة أمام محكمة العدل الدولية: الإمارات ليست طرفاً في النزاع المسلح في السودان
5 مايو 2025 15:49

أكدت ريم كتيت نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ممثلة دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، أن الدعوى المقامة من القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية، لا تستند إلى أُسس قانونية أو واقعية، وأوضحت أن دولة الإمارات ليست طرفاً في النزاع المسلح في السودان، ولا تقدم أي دعم لأي طرف مما يجعل الإدعاءات الموجهة ضدها لا أساس لها من الصحة.
وشددت كتيت في تصريحات لها في هذا الصدد على أن الإمارات ملتزمة بدعم الحلول السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن اتهامات القوات المسلحة السودانية تهدف إلى تشويه صورة الدولة دون أدلة ملموسة.

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كانت دولة الإمارات قد وصفت الدعوى خلال جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية الشهر الماضي، بأنها محاولة من القوات المسلحة السودانية، أحد أطراف النزاع لصرف الانتباه عن مسؤولياتها في الحرب الدائرة، وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الإلهاء الإعلامي بدلاً من معالجة جذور الصراع، مؤكدة أن الإمارات تدعم السلام والاستقرار في السودان.

المصدر: وام
الإمارات
السودان
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