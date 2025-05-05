أبوظبي تستضيف حفل جائزة "بريتزكر" للهندسة المعمارية للمرة الأولى في الشرق الأوسط

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن اختيار أبوظبي لتكون المدينة العالمية المضيفة لحفل جائزة «بريتزكر» للهندسة المعمارية 2025، في سابقة هي الأولى من نوعها لدولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط.

وتُعَدُّ جائزة «بريتزكر» للهندسة المعمارية إحدى أرفع الجوائز العالمية في مجال الهندسة المعمارية، وتُكرِّم المهندسين المعماريين الأحياء الذين يُجسِّد عملهم مزجاً بين الموهبة والرؤية والالتزام، وتُظهر مُساهماتهم تأثيراً مُتسقاً وواضحاً في البشرية والبيئة العمرانية من خلال فن العمارة.

وتعزِّز استضافة هذا الجائزة العالمية دور الإمارة كوجهة رائدة لأبرز المُبدعين في العالم.

وتجسِّد أيضاً مُساهمة أبوظبي المُتنامية في حوار فن العمارة العالمي بإرثٍ حافلٍ بالرؤية الطموحة، والاستثمار في قطاع الثقافة الذي يربط بين التراث والابتكار والاستدامة.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تُجسِّد استضافة أبوظبي لحفل جائزة (بريتزكر) للهندسة المعمارية لعام 2025 طموح الإمارة الثقافي ورؤيتها العالمية، والتزامها بفن العمارة كقوة ثقافية واجتماعية، ورؤيتها المُستدامة القائمة على الإبداع والحوار والاستدامة. ونؤمن في الدائرة بأنَّ العمارة تعكس هُوية المجتمع وتطلعاته، وتُتيح استضافة هذه الجائزة المرموقة منصةً لتبادل الأفكار والرؤى المُساهمة في تشكيل مدن المستقبل. وتُمثِّل ملتقى للتراث والابتكار، حيث يتفاعل الماضي والحاضر والمستقبل، ويُبرز هذا الحدث جهود الدائرة لتعزيز التبادل الثقافي العالمي، ودعم دور التصميم في بناء مجتمعات أكثر شمولاً ومرونةً وتركيزاً على الإنسان».

وبدءاً من تجديد وترميم المُجمع الثقافي، وصولاً إلى المعالم العصرية البارزة، مثل متحف اللوفر أبوظبي الذي صمَّمه المُهندس المعماري الفرنسي جان نوفل (الحائز جائزة بريتزكر عام 2008)، ومتحف زايد الوطني من تصميم المهندس المعماري البريطاني الشهير اللورد نورمان فوستر (الحائز جائزة بريتزكر عام 1999)، ومتحف جوجنهايم أبوظبي من تصميم المهندس المعماري فرانك جيري (الحائز جائزة بريتزكر عام 1989)، أظهرت أبوظبي مكانتها كمركز عالمي للعمارة المتقدمة الهادفة والمستدامة.

وتجسِّد هذه المشاريع البارزة الالتزام المستمر لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالحفاظ على التراث الثقافي الغني للإمارة وتعزيزه وحمايته، مع دعم الابتكار والإبداع كمحركين للتنمية المستدامة والحوار العالمي.

ويقام حفل جائزة «بريتزكر» للهندسة المعمارية 2025 في متحف اللوفر أبوظبي، ويستضيف المجمّع الثقافي بتاريخ 3 مايو 2025 بالتزامن مع فعاليات الحفل جلسة نقاشية يقدِّمها الحائزون جائزة بريتزكر في أعوام مختلفة، وهم المهندس المعماري الياباني ريكين ياماموتو (2024)، والمهندس المعماري البريطاني ديفيد تشيبرفيلد (2023)، والمهندس المعماري من بوركينا فاسو دييبيدو فرنسيس كيري (2022)، ويديرها المهندس المعماري الصيني ليو جياكون الحائز الجائزة لعام 2025.

وستستكشف هذه الأصوات الرائدة معاً من أبوظبي دور الهندسة المعمارية في تشكيل المجتمعات والهُوية والتعبير الثقافي، مع التفكير في ممارساتهم الخاصة ومستقبل البيئة المبنية.