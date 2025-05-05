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علوم الدار

حمدان بن محمد يطلق مبادرة «حوي دبي»

حمدان بن محمد يطلق مبادرة «حوي دبي»
5 مايو 2025 17:24

أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، إطلاق مبادرة «حوي دبي» لإنشاء مساحات مجتمعية جديدة في فرجان دبي.
وقال سموّه، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تزامناً مع عام المجتمع، أطلقنا اليوم مبادرة «حوي دبي» لإنشاء مساحات مجتمعية جديدة في فرجان دبي لتعزز التواصل اليومي بين كافة أفراد المجتمع وتستضيف تجمعاتهم ومناسباتهم واحتفالاتهم في أجواء مريحة وآمنة».
وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «ووجهنا ببدء العمل في «حوي ند الشبا 4»، بإشراف بلدية دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، ليشكل انطلاقة لرؤية جديدة للمساحات العامة في دبي بروح إماراتية معاصرة ووجهنا بتنفيذ المشروع خلال عام واحد».
وأشار سموّه إلى أن «الترابط المجتمعي من أبرز القيم التي تربت عليها العائلات الإماراتية، وعلينا أن نرسخ هذه القيم في نفوس أطفالنا ليختبروا ما عاشه آباؤهم وأجدادهم».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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