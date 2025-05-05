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علوم الدار

طقس الإمارات المتوقع غداً

طقس الإمارات المتوقع غداً
5 مايو 2025 17:29

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً يصبح مغبراً وغائماً جزئياً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة غرباً.
الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.
الخليج العربي: متوسط يضطرب تدريجياً بعد الظهر.
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:40 والمد الثاني عند الساعة 08:35، الجزر الأول عند الساعة 14:45 والجزر الثاني عند الساعة 03:53.
بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً.
وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:03 والمد الثاني عند الساعة 06:32، الجزر الأول عند الساعة 11:08 والجزر الثاني عند الساعة 00:37.

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المصدر: وام
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